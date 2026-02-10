高市前金區後金段公辦都更案評選結果出爐

高市府捷運工程局辦理前金區後金段八筆土地公辦都更評選結果出爐，由春福建設股份有限公司獲選最優申請人，將以煙波飯店的管理精神，吸引資產管理、金融法律稅務專業機構進駐，與高市府合作打造亞洲資產管理高雄專區為下一個納斯達克。(見圖)

捷運局吳嘉昌局長今(十)日表示，基地位於捷運O4前金站西南側，距捷運站步行距離僅二百五十公尺，土地面積三千二百七十四平方公尺，使用分區為第四種商業區，容積率630%，投資人將投入五十億元，興建一.五五萬坪複合式住宅及商辦，低樓層做銀行、金融、資產管理等商業使用，高樓層規劃優質住宅，支援亞洲資產管理中心高階管理人員住宿需求，並提供六十坪里民活動中心空間，供周邊里民使用，並捐贈一組YouBike公共自行車設備，打造綠色交通生活，以落實大眾運輸導向政策；此外，高市府可分回至少二十三億元以上權利價值，全數挹注捷運建設經費。

捷運局說明，春福建設創立於民國七十一年，總部位於新竹，近年亦往南部擴大事業版圖，涵蓋住宅開發與煙波飯店連鎖事業，投資人指出，該案將以飯店服務理念融入規劃中，申請團隊於成功一路側退縮留設約十八.五公尺之綠化人行步道及開放空間，打造林蔭大道，鄰近前金幼兒園、及前金國中的東南側規劃安全通學步道，並提供一般居民步行至捷運前金站舒適的步行空間，並於人流匯聚最多的成功一路和前金二街路口留設街角商業活力廣場，及鄰里共享街角結合公共藝術品置入，提供街區戶外活動空間以及商業設施，促進商業發展與串聯。

因該案位於「亞洲資產管理中心高雄專區」內，故配合金融監督管理委員會政策，鼓勵金融管理產業進駐，依據金管會資料，截至去年十一月底，亞資中心已有四十家銀行、壽險、券商、投信投顧進駐等，形成國內最大跨境財務管理聚落，隨金融業者布局，高端商辦需求快速升溫，該公辦都更未來進駐業者鎖定國際金融機構，透過群聚金融科技領域的創新合作與發展，打造連結國際的綠色金融科技生態系。