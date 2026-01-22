高市前金萬興宮關公殿開光 「大悲咒法牆」創新廟宇公園化

陳其邁(左五)與賴瑞隆(左四)、柯志恩(右四)及徐政朝(右五)共同「大悲咒法牆」正式揭示。 圖：萬興宮/提供

[Newtalk新聞] 已有278年歷史的高雄市前金萬興宮，於今(22)日舉行新建「關公殿」開光安座大典，高雄市長陳其邁親臨現場，與立委賴瑞隆、柯志恩及萬興宮主委徐政朝共同為備受矚目的「大悲咒法牆」正式揭示，見證這座百年古廟結合科技與藝術的轉型成果。

今日揭幕的「大悲咒法牆」設計別出心裁，廟方全片採用不鏽鋼板，以雷射鏤空雕刻技術，刻劃出梵文字體的經文，並配合觀世音菩薩畫像。廟方指出，該設計希望能營造「宛如菩薩現身說法」的意境，讓觀者法喜充滿，也展現了「廟宇公園化」的創新概念，吸引市民駐足。

徐政朝表示，萬興宮主祀清水祖師，這次關公殿所主祀的文衡聖帝，其原始神像約有300年歷史，是早期隨清水祖師同期來台的珍貴文物，此次特別將其移駕至關公殿，並另刻一尊3尺半的鎮殿文衡聖帝同祀，象徵香火世代傳承。

除法牆與主神外，新殿內部裝修金碧輝煌，左右牆壁配置有文、武、財三種型態的關公銅雕像，以及造型獨特的「銅製福德箱」。整體空間設計旨在給予信眾「安定、正氣、滿願」的感受。廟方強調，廟宇是為眾生而存在，推動廟務也要跟著時代走，期盼結合科技與傳統，讓萬興宮展現「愈夜愈美」的風貌。

前金萬興宮舉行新建「關公殿」開光安座大典。 圖：萬興宮/提供