高市副議長曾俊傑促推動完善長照體系 打造友善高齡城市

副議長曾俊傑建議跨局處推動完善長照體系，確保每位長輩獲得適切照顧，打造高雄成為友善高齡的城市。（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市副議長曾俊傑卅日表示，社會局面對有效率的人力調度、更彈性的資源分配之嚴格挑戰，建議跨局處推動完善長照體系，確保每位長輩獲得適切照顧，打造高雄成為友善高齡的城市。

曾副議長表示，因應超高齡社會，社會局取得不錯的成效，尤其在社區服務據點布建與福利創新方面表現突出，但也面臨長照人力不足、資源分布不均等挑戰。

他認為，包括長照人力短缺，服務量能受限、資源分布不均、舊市區服務不足、資源配置落差、行政效率低落、財源與經費壓力、政策缺乏彈性，都有待市府克服。

高雄市人口會持續老化，曾副議長強調，社會局應透過跨局處合作，積極有效解決問題，才能營造友善高齡的城市，讓高雄的明天變的更好。

針對工安事件頻繁問題，曾副議長說，智慧防災是建構智慧城市重要一環，將高科技使用在營造業工地，打造成為智慧工地，透過事前預警、即時監控及災後應變等多元面向，可以有效減少工安事件。

曾俊傑也指出，智慧防災設備已經發展到一定程度，民間企業對投入智慧防災卻興趣缺缺，商業誘因不足、成本高昂、風險難以量化，以及缺乏政府的明確支持與規範，導致投資意願。

曾副議長建議勞工局，透過政府提供誘因、建立公私部門合作平台、推廣成功案例及強化法規等方式來積極推動，減少工安事件的發生。