高市力推「負責任積極財政」 日本2026年度預算122兆日圓再創新高

日本首相高市早苗。路透社資料照片



日本首相高市早苗內閣週五（12/26）通過2026財政年度預算案，總額高達122.3兆日圓（約24.6兆元台幣），連續兩年創歷史新高。其中防衛費用與社會福利支出增加，物價高漲及人力成本上升也導致政策經費升高。

路透社、日本共同社報導，這是高市內閣上任後首次提出的預算案，鮮明體現了高市提倡的「負責任的積極財政」，且重視成長投資。

這份自2026年4月起算的新年度原始預算，較今年原始預算115.2兆日圓高出約0.6%。不過，新增政府公債發行額僅小幅增加，自今年的28.6兆日圓提高至29.6兆日圓；債務依存度則降至24.2%，為1998年以來最低。

廣告 廣告

不過，金融市場對日本財政惡化的擔憂依舊強烈。由於日本央行升息，長期利率上升，用於償還國債本金及支付利息的國債支出將首次突破30兆日圓，將加大財政壓力。

儘管稅收收入預估達83.7兆日圓，7.6%的年增率將連續7年創新高，可為擴大支出提供部分資金來源，但仍不足以彌補財源缺口。由於長期利率上升，用於償還國債本金及支付利息的國債支出將首次突破30兆日元，勢將升高財政壓力。

面對政府公債殖利率上升與日圓走弱的壓力，高市政府已加強對投資人的說帖，強調不會訴諸不負責任的舉債或減稅措施。

根據預算案，明年度防衛費用將達破紀錄的9兆353億日圓（約1兆8200億元台幣），將用於打造基於無人機的防衛體系。

此外，國債的利息支付與本金償還等成本將大增10.8%，達31.3兆日圓。預算假設利率為3.0%，為29年來最高，反映日本央行正逐步退出超寬鬆貨幣政策。

日本目前的債務負擔已達已開發國家中最高，規模超過其經濟總量的兩倍，因此對借貸成本上升極為敏感，高市在推動積極財政刺激政策時，也面臨更複雜的處境。

路透社指出，高市打算放棄以「年度基礎財政收支平衡」作為財政整頓目標，轉而設定一個涵蓋未來數年的新目標，以便讓政府支出更具彈性。

更多太報報導

嚴防中印衝突再起 印度砸重金加速打造喜馬拉雅戰略通道

習近平指責數據灌水後 中國下調去年GDP數字

中國多地打壓聖誕節 平安夜被官方「替換」為長津湖勝利紀念日