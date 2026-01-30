高市助學計畫30年不間斷 公私協力扶持弱勢學子安心就學

高雄市政府社會局30日攜手社團法人高雄市慈善團體聯合總會舉辦年度助學金頒發活動，透過公私協力整合民間企業、公益團體與社會大眾資源，本學期共協助195名經濟弱勢、具學習意願的學子安心就學。該助學計畫自民國85年推動至今已滿30年，累計扶助9,419人次，挹注助學經費超過9,284萬元，長期陪伴弱勢學子穩健完成求學歷程。

↑圖說： 「港都聯合助學暨展翅工程方案」本學期共捐助234萬元幫助195位學子安心就學。（圖片來源：高雄市社會局提供）

現就讀大學的受助學生小方分享，家中長期缺乏穩定收入，經濟壓力沉重，升上大一時面臨高額學費一度萌生休學念頭。後來得知慈善團體提供的助學資源，他選擇不向困境低頭，積極申請各項獎助學金，努力將逆境轉化為成長動力。他感謝高雄市慈善團體聯合總會的支持，透過助學金及阿福食物銀行的協助，讓他能專心投入課業，持續追尋人生目標，並期許未來有能力回饋社會，將善意傳遞給更多需要的人。

↑圖說：高雄市政府社會局蔡宛芬局長代表高雄市政府感謝社團法人高雄市慈善團體聯合總會與助學單位共同挹注助學資源（圖片來源：高雄市社會局提供）

高雄市慈善團體聯合總會理事長江慶隆表示，助學計畫多年來結合各友會團體與社會善心力量，持續擴大助學行動，期盼為弱勢學子打造更完整的支持網絡，除減輕經濟負擔外，也讓學生能專注學習與生涯探索。值得欣慰的是，不少曾受助的學生在自立後，選擇以捐助或志工服務方式回饋社會，讓愛與溫暖形成良性循環。

↑圖說：「港都聯合助學暨展翅工程方案」助學活動受助學生合力寫藏頭詩感謝社會局蔡宛芬局長（圖片來源：高雄市社會局提供）

社會局長蔡宛芬指出，感謝慈善團體聯合總會長期與市府攜手推動弱勢兒少關懷工作。市府近年也持續透過青年自立發展活動、理財與就業準備課程等脫貧自立措施，並配合中央推動兒少未來教育及發展帳戶，協助弱勢學子逐步累積自立能力。她也期盼未來能有更多民間團體、企業與善心人士加入行列，共同陪伴學子安心完成學業，並在未來以實際行動回饋社會，延續正向影響力。

