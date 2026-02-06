高市助選「台灣女婿」 山口晉：她曾提醒守護台灣

高市赴埼玉助選「台灣女婿」山口晉。（圖／中央社）





日本眾議院大選進入最後倒數，本周日就要投票。「最強母雞」日本首相高市早苗，最近特別來到首都圈的埼玉縣，為「台灣女婿」山口晉站台。高市強調自己在總務大臣任內曾與山口共事，清楚他超強的執行力，因此十分信賴。山口晉也說，在他結婚時高市就曾提醒他，日本得好好守護台灣。

日本首相高市早苗：「大家若不抱希望，日本是不會變好的，一定要打造充滿希望的國家。」

日本首相高市早苗雙手戴著護具，十指纏繞繃帶，帶傷也要為這個人助選，他是台灣女婿山口晉，這次代表埼玉第10選區，挑戰重返眾議院。

廣告 廣告

日本眾議員候選人山口晉：「我結婚時，高市首相知道我的妻子是台灣人，她說311大地震時，給日本最多援助的國家，就是台灣，這麼親日的國家，日本也要守護台灣才行，她的這番話，讓我印象深刻。」

山口晉背負台灣民眾，與在日台僑的希望，為何高市如此力挺山口晉，除了台灣這層關係，兩人還曾一起共事。

日本首相高市早苗：「我和山口先生，很久以前就認識了，曾經一起完成非常艱難的工作，因此我非常信賴他，請交給高市早苗，請交給山口晉。」

高市早苗擔任總務大臣期間，山口晉是前官房長官菅義偉的秘書官，高市曾親眼見證他的執行力，也因此排除萬難也要為他站台。

日本眾議員候選人山口晉：「大家我們要讓日本列島更強。」

42歲的山口晉，有2個就讀國小的兒子，妻子天華是台僑領袖趙中正的女兒，山口晉向來友台立場，還曾擔任執政黨，對台窗口「青年局」的國際副部長，長期關注台日交流，如今因為首相高市為他站台，再度讓台灣受到關注。

更多東森新聞報導

出國注意！日本單週流感確診暴增近2倍 警戒區域曝

開轟前兆？美使館警告公民「立即離開伊朗」

2025全球手機銷量冠軍出爐 三星、小米緊追在後

