高市動保處攜手鳳邑開漳聖王廟 首推聯名寵物平安符袋

隨著寵物成為許多家庭中不可或缺的成員，如何為「毛家人」祈求健康平安，成為飼主們關注的話題；高雄市動物保護處今年別出心裁，跨界與高雄歷史悠久的「鳳邑開漳聖王廟」合作，將於二月四日立春這天上午九時正式推出「好伴平安‧守護毛孩」聯名寵物平安符袋，這款符袋不僅經過廟方祈福開光，更融合了動保處推廣的友善動物精神，期望透過傳統信仰的溫柔力量，喚起大眾對動物福祉的重視。(見圖)

高市府農業局今(廿七)日說明，這次聯名推出的「好伴平安‧守護毛孩」符袋，設計上以溫暖色調為主軸，象徵「人與動物共好」的溫馨意象，並融入動保處的「好伴」代表元素；每一枚符袋皆由鳳邑開漳聖王廟進行祈福開光儀式，將神明的庇佑、慈愛注入其中。

廣告 廣告

農業局姚志旺局長表示，鳳邑開漳聖王廟香火鼎盛，是許多民眾的心靈寄託，這次合作的核心理念為「護佑生命、守護毛孩」，希望讓善念從人心出發，擴散到每一隻需要被看見與守護的生命，也邀請民眾在祈求平安的同時，以實際行動支持「友善飼養、認養不棄養」。

想拿符袋？先過神明這一關！有別於一般的物資發放，這次平安符袋的領取方式充滿儀式感與趣味性，飼主必須通過「神明的面試」才能將平安帶回家。鳳邑開漳聖王廟提到，民眾需先點香參拜，向神明清楚稟報個人資料（姓名、生日、地址），最重要的是，必須詳細說明家中寵物的名字、種類，甚至可以說明「您是如何寵愛牠」的加分具體表現，再等待十分鐘（待香燃燒、神明查核）後，信眾需擲筊請示神明是否可以領取「好伴平安‧守護毛孩」聯名香火袋？唯有誠心感動神明，連續擲出「三個聖筊」者，方能順利領取；若出現笑筊或陰筊，則代表說明不夠清楚或誠意尚需補充，需重新稟報後再試。

鳳邑開漳聖王廟主委鄭安秝強調，透過這道「擲筊問真心」的程序，希望飼主在與神明對話的過程中，再次反思並承諾對毛小孩的責任與愛護，讓這枚符袋不僅是保平安的信物，更是飼主對寵物一輩子的承諾。