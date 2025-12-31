高市動物疾病檢驗成效卓越 精準監控守護產業與民眾餐桌安全

高市府致力打造健康城市，透過精密的動物疾病檢測體系建構防疫安全網，動保處今（卅一）日表示，今年度動物疾病檢驗診斷展現卓越成效，不僅水產、畜禽動物疾病檢驗及野生動物救傷等工作達成率均超標完成，更透過科學化數據分析與主動監測，成功防範重大疫情發生，有效保障高雄市養殖戶生計與廣大民眾的食品安全。(見圖)

動保處統計今年度各項檢驗成果如下：水產動物-完成檢診病例數二千六百八十八件，完成率達108%；畜禽動物-累計檢驗八十五件，完成率達102%。值得關注的是，高雄市禽流感檢驗結果均呈現「全陰性」，顯示防疫監控機制發揮顯著功效。野生動物救傷-累計收容救傷二百二十七件，完成率達151%，確保生態環境平衡及野放作業順利執行。

廣告 廣告

養殖業者薛先生現身說法，他指出，過去因水質掌握不易，龍虎斑、龍膽石斑等高經濟魚種常面臨集體病故風險，自配合檢驗站執行疾病及水質監測後，能即時掌握並區分病毒性或細菌性疾病，進而科學化調整管理模式，育成率因此提升20%以上。穩定的產量不僅支撐家庭生計，更讓高雄市民能以平穩物價享用安心漁產品，落實地方經濟循環，而薛先生的經驗印證「及早檢驗就是市民福祉」。

動保處葉坤松處長表示，檢驗組超額完成年度目標，在防範非洲豬瘟、狂犬病監控及禽流感預警等方面表現優異；這不僅是數字的達成，更直接保障了高雄約二十萬養殖戶的生計與數百萬民眾的餐桌安全，有效避免疫病擴散對民生造成的衝擊。

動保處強調，檢驗範疇目前已全面覆蓋牛、羊、豬、禽，水產及伴侶動物，並提供專業的疾病診療與水質檢驗服務，未來將持續精進實驗室技術。動保處呼籲，防範動物疫病需要政府與民眾共同努力。目前鳳山、永安及林園檢驗站各項服務均維持正常運作，歡迎業者及民眾至動保處官方網站查詢相關診療與檢驗服務，共同協力維護公共衛生安全，打造健康永續的高雄市。