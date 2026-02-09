高市勝選引爆再通膨行情！日股創新高

日本首相高市早苗。（圖／達志／美聯社）

亞洲金融市場9日出現風險偏好回溫，日本首相高市早苗以壓倒性優勢勝選，不僅為其政策路線取得2/3多數的政治授權，也迅速點燃市場對日本再通膨與擴張性財政政策的期待。與此同時，華爾街6日在連日重挫後的強勁反彈，進一步舒緩了全球投資人的焦慮情緒。

據《路透社》報導，日本日經指數大漲4.2%，創下歷史新高，成為區域市場的領頭羊。市場普遍預期，在壓倒性國會多數支持下，政府將推動更多財政支出與減稅措施，包括調降食品消費稅以及擴大軍費。

廣告 廣告

澳洲雪梨盛進資本（Senjin Capital）董事總經理豪斯（Jamie Halse）指出，減稅措施可直接提振日本內需，而軍費擴張則利多國防類股。他認為，選民已清楚表態支持「早苗經濟學」（Sanaenomics），未來仍可能有更多刺激政策出台。

區域股市全面受惠。摩根士丹利資本國際（MSCI）亞太（不含日本）指數（.MIAPJ0000PUS）上漲1%，南韓科技股為主的綜合指數（.KS11）勁揚3.9%。美國期貨市場亦延續6日的反彈氣勢，標普500期貨與那斯達克期貨分別上漲0.4%與0.6%，此前2大指數剛剛終結連續重挫的頹勢。

晶片股成為本輪反彈的關鍵動能。輝達（Nvidia）大漲近8%，超微半導體（AMD）與博通（Broadcom）分別上揚逾8%與7%。然而，在人工智慧（AI）投資狂潮背後，市場對於巨額資本支出是否能轉化為可持續回報仍存疑慮。

今年僅美國4大科技巨頭的資本支出計畫就高達6,500億美元，龐大的投資規模正迫使資金在「支出者」與「受益者」之間重新配置。美國銀行（BofA）分析師指出，投資人正從AI支出方轉向實際受益企業，從服務業轉向製造業，並從「美國例外論」走向全球再平衡。

貨幣與債券市場同樣反映政策預期的變化。市場幾乎篤定美國聯準會（Fed）將在6月前啟動降息，本週即將公布的非農就業、零售銷售與消費者物價指數（CPI）數據，將成為驗證降息預期的關鍵。市場預估1月新增就業7萬人，失業率維持在4.4%，零售銷售成長0.4%，通膨率放緩至2.5%。數據若低於預期，可能壓低美債殖利率與美元。

然而，日本方面，投資人已提前拋售日圓與日本公債（JGBs），因應高市早苗可能採行的債務融資擴張政策。美元目前報157.22日圓，距離近期159.45高點尚有距離，但若逼近160關卡，東京當局恐再度發出干預警告。

此外，歐元維持在1.1810美元的窄幅區間；英鎊則受英國首相施凱爾（Keir Starmer）可能下台的政治不確定性拖累，報1.3597美元。其幕僚長麥克斯威尼（Morgan McSweeney）因建議任命與已故淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）關係密切的曼德爾森（Peter Mandelson）出任駐美大使而請辭。資本經濟公司（Capital Economics）指出，若施凱爾遭替換，英國公債殖利率可能上升、英鎊走弱，且財政政策放鬆將帶來更長期的市場壓力。

大宗商品市場波動劇烈。白銀在經歷槓桿擠壓與追繳保證金引發的劇烈下跌後反彈2.4%，報79.82美元；黃金亦升至5,033美元。油價則持續震盪，布蘭特原油與美國原油分別跌至67.52與63.09美元，市場焦點仍在美國與伊朗談判進展，迄今尚未消除2國爆發軍事衝突的風險。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

家扶小姊弟「NET禮券」被撿走花用 嬤孫到案剩400元：不知嚴重性

網購椅子拆封驚見「15公斤銀板」價值破180萬 他報警揭真相

《世紀血案》導演徐琨華6聲明致歉 說明「未問授權原因」