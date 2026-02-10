高市勝選後 中國海警船首度駛入釣魚台海域

（中央社台北10日電）中國海警局今天表示，中國海警2503號艦艇編隊今天在釣魚台列嶼「領海」內巡航，並聲稱這是「依法開展的維權巡航活動」。這是日本首相高市早苗8日率領自民黨取得眾議院改選大勝後，中國海警船首度駛入釣魚台海域。

在日本眾議院1月下旬解散重選，並展開選舉活動期間，中共官媒央視旗下帳號「玉淵譚天」2月1日刻意發布中國海警船在釣魚台海域「執法」的現場影像，並指這是中國方面首度公布海警船在釣魚台海域「執法」的畫面。

影像中的旁白聲稱，「近期日本再次操弄涉台議題，甚至妄議釣魚島（釣魚台），海警一系列動作清晰傳遞了信號（訊號），中國不僅有決心更有能力，維持在釣魚島的常態化存在，任何侵權挑釁行為都將遭到中方堅決抵制」。

在此之前，同樣在日本眾議院選舉活動期間，中國海警局長張建明1月30日在海上執法專題訪談中說，2025年中國海警在釣魚台海域的總巡航天數達357天。（編輯：邱國強/謝怡璇）1150210