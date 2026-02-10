高市勝選行情延續！日經指數連二天長紅、今漲逾1,400點 日本ETF表現一次看

日本眾議院大選落幕，高市早苗率執政聯盟取得壓倒性勝利。 圖 : 翻攝自日本首相官邸（資料照片）

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗率領的執政聯盟於眾議院選舉中取得壓倒性勝利，日股行情受政局利多點火，市場資金全面回流日股相關資產。日經指數繼昨（9）日飆漲逾 3,000 點後，今（10）日截至上午10 時再漲 1,471.86 點或 2.61%；東證指數（Topix）也漲近 2%，暫報 3,854.80 點。

當天多檔日本ETF強勢表態，一口氣有 10 檔海外ETF盤中刷新歷史天價，其中，台新日本半導體（00951）周一盤中漲幅一度衝破 10%，表現最為亮眼。今日則是拉回 1%，暫報14.78 元。

日前，晶圓代工大廠台積電（2330）宣布將於日本熊本二廠生產先進晶片，董事長暨總裁魏哲家也親赴當地與高市早苗會面。市場解讀，這項布局不僅是商業擴張，更將原本定位於「成熟製程」的熊本廠，升級為「先進製程」要點，象徵台積電加速產線分散、降低單一地區政治風險、因應美國關稅政策可能反覆，甚至中國可能對台灣周邊採封鎖行動產生的衝擊。

如今，隨著高市內閣大勝並取得完整的 4 年政權，政治不切定性消除，「早苗經濟學」（Sanaenomics）的政策方向將更明確，激勵日股大漲慶祝。景順亞太區環球市場策略師趙耀庭指出，此次勝選規模，賦予政府高度的立法權力，包括重新通過先前遭參議院否決的法案，並推動憲法相關倡議。若納入與日本維新會結盟所贏得席次，執政陣營在 465 席中已囊括逾 3/4，掌控度明顯提高，並大幅降低在野勢力干擾政策推動的風險。

趙耀庭分析，選舉結果對日股形成明顯支撐，尤其利於國防與經濟安全相關產業。高市目前有更大政策權力，可推動其促進經濟成長的施政主軸、加速結構性改革。同時，隨著日本政府更積極的財政支出以再增加通膨，長天期日本公債殖利率可能面臨走高壓力，財政與通膨風險亦隨之升高。

就日圓而言，趙耀庭表示，短期內匯市可能波動，市場將評估自民黨壓倒性勝選對匯率走勢的影響。在重獲強勢的民意支持後，日本財政政策可能進一步擴張，包括調降食品消費稅等措施。但此舉將加重日本的財政負擔、並同時推升通膨，進而使日本央行提前啟動升息時程。在美國聯準會暫時不調整利率、日本央行預期最快於今年第二季才會升息下，美元兌日圓可能再回到近 160 的水準。

在日本股市大漲下，相關ETF也跟著一同慶祝。以下為這些ETF近兩日表現：

◎ 市值型：

（00645）富邦日本：上漲 1.88%，暫報 54.1 元；周一收在53.1 元

（00657）國泰日經225：上漲1.87%，暫報68.0 元；周一收在66.75 元

（00661）元大日經225：上漲 1.98%，暫報 74.6 元，周一收在 73.15 元

（00949）復華日本龍頭：上漲 2.05%，暫報 20.40 元，周一收在 19.99 元

◎槓桿型：

（00640L）富邦日本正2：上漲 4.06%，暫報 98.65 元，周一收在 94.8 元

◎ 高息型：

（00956）中信日經高股息：上漲 1.88%，暫報13.02 元，周一收在 12.78 元

（00972）野村日本動能高息：上漲 2.13%，暫報20.65 元，周一收在 20.22 元

產業型：

（00954）中信日本半導體：上漲 0.64%，暫報15.82 元，周一收在14.64 元

（00951）台新日本半導體：下跌 0.67%，暫報14.83 元，周一收在14.93 元

（00955）中信日本商社：上漲 2.81%，暫報16.08 元，周一收在15.64 元

隨著負責任且積極的財政政策方向明確，日本經濟將轉向強化供應鏈韌性與關鍵技術自主，企業獲利結構有望進一步邁向投資驅動型成長循環，為日股中長期提供基本面支撐。

富邦日本ETF經理人謝恩雅表示，在執政聯盟穩定、政策主導權明確的情況下，市場解讀，日本經濟可望有三項結構性利多：

一，政策效率提升，有助推動能源結構調整與核能相關政策討論，提升製造業用電穩定度與成本可預期性

二，科技投資紅利加速落地，半導體與 AI 相關補貼政策具延續性，預期將帶動日本科技供應鏈升級，並逐步反映於企業獲利

三，軍民技術融合效應升溫，隨防衛設備出口限制逐步鬆綁，重工、精密機械與高階材料產業的中長期成長動能有望浮現

投資策略上，富邦投信指出，面對日本結構性成長契機，投資人可依不同市場情境進行多元配置。例如 00645 採取匯率避險設計，有助降低日圓短期波動對投資報酬的干擾，適合在日圓走勢不確定、但看好日本股市基本面的投資人，作為核心配置或穩健型資產布局工具。

