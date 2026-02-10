高市勝選記者會 拚食品稅歸零、下月訪美
最近眾議院選舉，執政黨獲得壓倒性勝利。首相高市早苗在勝選記者會上表示，外交方面，將強化美日同盟，面對近期交惡的中國，高市早苗釋出善意，表示願意開放對話。
日本首相高市早苗：「我對此深表感謝。」
日本眾議院選舉，自民黨單獨突破2/3門檻，首相高市早苗，周一傍晚以自民黨總裁身分，召開勝選記者會。
日本首相高市早苗：「描繪國家理想樣貌的是憲法，在牢牢注視這個國家的未來之下，我們也將推進修憲挑戰。」
高市表示勝選不是終點，而是責任的開始，將全力推動政策落實，首要任務，就是食品消費稅率2年歸零，將在不依賴特例國債前提下，展開相關討論。記者會上，高市早苗也提到未來的外交方向。
日本首相高市早苗：「與（美國）總統川普會晤時，我將重申日美兩國之間，堅定不移的團結，以我國（日本）而言，對於與中國的各種對話，我們保持開放態度。」
高市計劃下月訪問美國，再與美國總統川普會面。而面對近期關係交惡的中國，對中外交推進戰略互惠關係方針不變。但高市早苗也強調，基於國家利益，會以冷靜、適當的方式處理相關事務。
