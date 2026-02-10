高市勝選！南韓陷外交烏雲 中日關係恐惡化、李在明美中兩難選邊站

國際中心／綜合報導

日本首相高市早苗橫掃眾議院大選，勝利的餘波不僅震動中國，更讓鄰國南韓感到「烏雲罩頂」。

雖然南韓總統李在明隨即發文恭賀，期盼延續先前的「爵士鼓外交」情誼。但專家警告，高市可能進一步強化美日同盟，導致中日關係惡化，長期在美中間遊走的李在明政府恐落入選邊站的困境。

李在明於今年1月訪日會面高市早苗。（圖／翻攝自李在明臉書）

日韓「竹島日」正面對決

日韓之間長年的「獨島（日稱竹島）」爭議，即將在兩週後的「竹島日」正面對決。過去日方多派遣次長級政務官出席活動，但高市早苗主張，首長應「正正當當出席」，不需要看南韓臉色。

中日交惡、美方招手！李在明被迫選邊站？

高市勝選後，中國官媒冷諷其為「網紅首相」，並以「花無百日紅」暗酸人氣短暫；反觀美方則是高度讚賞，預期高市將進一步綁定美日韓同盟。這對主打「國家利益為中心」、長期在美中間遊走的李在明政府來說，無疑是巨大的考驗，美日韓聯盟的強化，恐逼迫南韓必須在美中博弈中做出痛苦抉擇。

外患加劇：駐韓美軍恐縮減規模

更令南韓焦慮的是，美國智庫分析指出，川普任內極可能縮減駐韓美軍規模。在「對美同盟可能生變」與「高市政權強勢回歸」的雙重夾擊下，李在明政府如何維持外交天秤的平衡，已成為當前的最大難題。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

高市早苗領軍自民黨大勝 學者分析中國威脅成「天時」

自民黨史詩性大勝！高市早苗「特別感謝的人」曝光

黎智英重判20年「形同死刑」！《華爾街日報》示警：台灣恐步上後塵

高市早苗奇襲解散國會大勝！執政仍有「4大地雷」要注意

