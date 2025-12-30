高市勞局產訓班結訓 局長勉面對困難勇於挑戰

高市府勞工局產訓合作訓練班於今(卅)日舉辦結訓典禮，共計一百三十七位學員順利學成結訓，典禮以「技能扎根，未來啟動」為主題，意喻學員經過四個月的學習磨練，習得一技專長，讓技能成為未來的發電機，在職場上重新啟動，綻放自我光彩。(見圖)

江健興局長恭喜學員們即將展翅迎接職涯新旅程，期許面對未來新的職涯階段，要相信自己的能力，不要害怕挑戰和困難；江局長表示，受訓期間透過每天累積的努力與進步，就是在為技能扎根打基礎，讓未來可以更穩、更有力量。現今職場環境變化快速，而在產訓班學到的，不只是一項技能，還包括面對變化與困難的勇氣及韌性，勉勵學員持續學習，不論是就業、轉職、創業，甚至跨領域發展，都能以今天的成果為起點，勇敢去挑戰、去實踐未來的夢想與目標。

地方風味小吃班結訓學員鈺誠分享，四個月前因求職不順對未來充滿迷惘，在更生協會推薦下參加地方風味小吃職訓班後，人生開始出現轉變；起初學習廚藝時手忙腳亂、挫折連連，曾一度想放棄，但在張老師及各科老師專業且耐心的指導下，班上逐漸形成良好學習氛圍，也讓他建立自信。在短期內學會百餘道小吃與創意料理，並取得「中餐烹調」及「中式麵食」證照，後期更透過實習順利與職場接軌。他說，做菜如同做人，需要正確觀念與踏實態度，並感謝所有老師與十九位同學四個月來的支持與陪伴，希望大家未來都能學以致用，展現技能所長。

美髮設計師養成班美欣提到，當初因嚮往美髮環境整潔、舒適又能展現自我，而踏入美髮職訓班，但錄訓後才發現真正的挑戰才開始；從第一天學習正確握剪、分區分線等基本技巧起，手腕與腦袋都面臨巨大壓力，也曾覺得老師要求過高，但她明白這些高標準正是為了讓學員未來能站穩職場。經過扎實訓練，從「手殘新手」成長為能實際幫客人剪髮的學員，甚至敢邀請其他班同學當模特兒。當獲得客人與老師的肯定時，她感受到極大的成就感。她也提到，到醫院及安養中心義剪時，深刻體會到美髮不僅是追求美，更能為長者帶來便利與溫暖。未來將帶著這份專業與熱情踏入美髮職場，也祝福所有學員在各自領域剪出屬於自己的精彩人生。

勞工局強調，訓練就業中心不斷透過參訪與媒合機制，輔導學員提升職涯認知並獲得企業聘僱邀約，訓後可以直接進入就業市場，迎向職涯新旅程；勞工局一一五年度「產訓合作職前訓練班」第一梯次已開始受理報名，水電職組有「水電裝修實務」、「水電配管實務」及「水電配電實務」，餐飲職類有「輕食餐飲實務」、「食品烘焙」、「地方風味小吃」，還有「汽機車修護」與「美髮設計師養成」共八班，歡迎待業或失業的民眾至各就業服務站洽詢，或上網訓練就業中心網站線上報名，延長受理報名至明年一月十六日止。相關資訊歡迎致電洽詢訓練就業中心大寮職訓場域○七-七八三五○一一分機一三二~一三四。