高市勞工局推「三助力」補助 全方位協助職災勞工安全復工

高雄市勞工局積極強化職災勞工的復工支持系統，呼籲勞資雙方善用「職能復健津貼」、「輔助設施補助」及「事業單位僱用職災勞工補助」三項資源，協助受傷勞工恢復職能、重返職場，降低復工路上的不確定性。

↑圖說：高雄市勞工局辦理說明會協助職災勞工順利重返職場。（圖片來源：高雄市勞工局提供）

以茵茵（化名）為例，她因工作時物品滑落導致右腳受傷，勞工局「職災勞工主動服務單一窗口」接獲通報後，由專責服務員主動聯繫勞工與家屬，依需求轉介專責醫院進行職能復健，並協助申請輔助設施補助，減輕復健期間的工作負荷。透過一系列支持，茵茵逐步康復，順利回到工作崗位。

廣告 廣告

↑圖說：勞工局並製作宣導短片，加強勞資雙方對於三項補助的印象。（圖片來源：高雄市勞工局提供）

勞工局說明，職災勞工完成專責醫院的職能復健訓練後，可申請「職能復健津貼」，以投保薪資等級的60%計算日額，最高補助180日。若雇主依專業機構的復工計畫提供必要器具或改善工作設備，可申請「輔助設施補助」，金額上限20萬元。另企業僱用已恢復工作能力的職災勞工並連續僱用滿6個月者，也可申請「事業單位僱用職災勞工補助」，按失能等級每月補助平均月投保薪資的70%，最高補助12個月。

↑圖說：勞工局積極宣導鼓勵勞資雙方，善用三項補助，有效幫助勞工安心恢復工作能力並順利復工。（圖片來源：高雄市勞工局提供）

為提升社會大眾對職災復工資源的認識，勞工局同步推出宣導短片《職災復工路—重返職場的勇敢旅程》，以案例改編方式呈現三項補助的實際運用情境。影片已上架至勞工局 YouTube 及 FB 官方粉絲專頁，民眾可進一步了解相關補助流程與協助內容，洽詢專線為 07-8124613 轉 561。

更多品觀點報導

橋頭再生水廠奪金安獎 全國首座再生水工程獲肯定

在地農產走進校園 小港高中味覺教育課帶學生品味土地與平等

