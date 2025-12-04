高市區監理所陳堂昇科長榮獲模範公務人員殊榮

陳堂昇（右三）榮獲「一一四年行政院模範公務人員」殊榮，由行政院長卓榮泰（中）頒獎表揚，高市所所長劉育麟（左一）蒞臨與陳堂昇科長的令堂、太太、兒子共同分享這份實至名歸的榮譽。（圖：高雄市區監理所提供）

▲陳堂昇（右三）榮獲「一一四年行政院模範公務人員」殊榮，由行政院長卓榮泰（中）頒獎表揚，高市所所長劉育麟（左一）蒞臨與陳堂昇科長的令堂、太太、兒子共同分享這份實至名歸的榮譽。（圖：高雄市區監理所提供）

交通部公路局高雄市區監理所資訊科陳堂昇科長表現傑出，受交通部推薦、榮獲「一一四年行政院模範公務人員」殊榮，並於十二月三日前往行政院人事行政總處公務人力發展學院，接受行政院長卓榮泰頒獎表揚；陳堂昇科長長期深耕監理業務數位轉型，積極研發與挑戰創新首創九項國家專利，並致力於推動各項公路監理業務智慧化。

陳堂昇科長此次獲獎的具體事蹟備受肯定，其主導推動的「AI科技守護道安專案」利用AI技術與大數據分析，精準辨識註銷號牌及偽造車牌，成功查獲近四百輛長期違規的「霸王車」與偽造車牌車輛，不僅有效遏止違規行為，更為國庫追回超過新臺幣二千萬元的違規扣繳金額。

此外，陳堂昇更積極建立跨機關五方合作模式，整合警政與停管單位資源，大幅提升政府管理效益與社會公義，讓高雄市區監理所近年成為許多跨域公部門標竿學習的場所。

陳堂昇科長以「觸觸（處處）守護」為核心理念，開發AI智慧監理系統，展現了卓越的規劃執行力，其傑出貢獻不僅榮獲行政院標竿學習案例中央組特優獎、透明晶質獎特優機關等國家級榮譽，今年更獲得交通部道安創新貢獻獎公路監理第一名，具體實踐了以科技為民服務的精神。

高市所劉劉育麟所長表示，期勉陳堂昇在其專業領域繼續發揮，持續運用創新思維，為民眾打造更安全、便捷且有溫度的監理服務環境。