高市南方問政19「做工的人」登記初選 康裕成、賴瑞隆同台助陣

高市議會「南方問政聯盟」今（2/6）由跨黨派多位現任議員及參選新人共19人，聯手前往民進黨高市黨部完成市議員初選登記。議長康裕成與市長候選人賴瑞隆同台，強調聯盟成員自認是「為高雄做工的人」，以跨派系、跨世代團結力量，推動理性監督、專業問政與城市進步。

議長康裕成表示，南方問政聯盟雖無統一服裝，但成員透過理念連結凝聚力量，跨越黨派、世代、地域及領域，形成強韌戰隊，目標是理性監督、專業問政與推動城市轉型。

賴瑞隆則指出，自己與聯盟成員一樣都是「為高雄做工的人」，願擔任引領高雄的「新隊長」，在包含謝長廷、陳菊、陳其邁等市長奠定的基礎上，他作為關鍵第四棒，將帶領團隊持續推動城市建設與進步。

本次登記的聯盟成員涵蓋多個選區，包括林富寶、蔡秉聰、黃文志、尹立、黃偵琳、張勝富、邱俊憲、李喬如、簡煥宗、康裕成、何權峰、郭建盟、湯詠瑜、陳慧文、蘇致榮、黃彥毓、黃敬雅、洪村銘等13名現任議員及6位參選新人。

南方問政聯盟強調，登記行動展現對市政延續性及議會問政品質的重視，也凸顯跨派系合作的重要性，並提出「理性監督」、「專業問政」以及「匯聚進步力量」三大核心理念作為對市民的承諾，成為未來議會與市府之間穩定合作的關鍵推手。

