高市南隆國中攜手印尼 「能源光環城市」勇奪2025 ASEP白金獎

南隆國中與印尼愛資哈爾BSD芝陵寺初中合作，勇奪「2025 年亞洲學生交流計畫」最高榮譽「白金獎」。 圖：高雄市教育局/提供

[Newtalk新聞] 高雄市南隆國中與印尼愛資哈爾BSD芝陵寺初級中學跨國合作，提出結合永續理念與智慧科技的「SparkLoop City(能源光環城市)」專案，聚焦台灣與印尼共同面臨的能源轉型與社區發展課題，以多元清潔能源建構微電網社區，在「2025 年亞洲學生交流計畫」17支國中參賽隊伍中脫穎而出，勇奪大會最高榮譽「白金獎」，為校園國際交流與永續教育寫下亮眼成果，南隆國中與印尼夥伴的卓越表現，正是台灣國際教育軟實力的最佳體現。

廣告 廣告

南隆國中與印尼夥伴學校共同提出的「SparkLoop City」專案，準備過程中學生展現了優異的協作能力，雙方深入比較台灣與印尼的日照時數、風力條件、交通模式與社區需求，透過真實數據的交換與洞察，不斷精煉微電網模型，能適應不同的氣候與生活方式 。

專案針對台灣與印尼共同面臨的化石燃料依賴、電力需求增長及現代社區互動減少等挑戰，設計出一個由五大清潔能源技術驅動的「微電網社區」，其中亮點包含屋頂太陽能板與垂直軸風力發電機：充分利用自然資源進行基礎發電；足跡發電踏板：將居民的行走、運動轉化為電力，落實「全民參與」的環保理念；電動車無線充電系統與智慧感應行人安全煞車系統：提升城市能源管理效率與交通安全性。

這項設計不單是科技的堆疊，更強調建立「人與環境的互惠共生」。透過微電網將自然能量與日常活動結合為「SparkLoop」，能源得以分配至家庭、路燈與充電站，成功證明青年具備引領未來城市轉型的創新力。當頒獎典禮宣布團隊獲得白金獎時，兩國師生喜極而泣、熱情擁抱。南隆國中學生表示，非常感謝老師們及印尼夥伴的強力配合。

參賽學生蕭瑜瑾說，與印尼學生見面的第一天就在壓力下進行合作，甚至在國定假日也全心投入集訓。蕭千媛同學也說，訓練與時間強度極高，每節下課、中午甚至放假都必須反覆練習動作與語調，並在模型製作上花費大量心力，這份榮譽是所有人用汗水換來的成果。

在高雄市舉辦的國際教育年度盛事「2025 年亞洲學生交流計畫」(Asian Student Exchange Program, ASEP 2025)於27日圓滿落幕 。高雄市立南隆國民中學與印尼愛資哈爾BSD芝陵寺初級中學(Al Azhar BSD Metland Cileungsi Junior High School)是組成的跨國團隊。同時本屆ASEP以「智慧環境行動：青年設計未來城市」(Smart Environmental Actions: Youth Designing Future Cities)為主題，旨在響應聯合國永續發展目標(SDGs)，鼓勵青年學子運用數位科技提出具備創新性與可行性的環境改善方案 。

南隆國中校長黃啟賓說，除了學術專題的交流，ASEP 更是一場文化交融的盛會。南隆國中的學生家庭慷慨擔任寄宿家庭，帶領印尼師生深度體驗台灣在地文化。江羽棠同學說，她與印尼夥伴 Dinda 一起逛旗山夜市，Dinda 還將射氣球贏得的娃娃送給她作為紀念，這份誠摯的跨國友誼令她備受感動。

南隆國中為遠道而來的印尼學校校長與師生準備了隆重的歡迎儀式，透過精彩的學生社團表演展現台灣青年的活力。為了讓外賓深度體驗美濃在地的文化底蘊，校方特別安排了傳統的「藍染體驗」課程，讓兩國師生在揮灑色彩的過程中進行文化對話 。

在飲食文化交流方面，校方精心籌劃了一場味蕾盛宴，包含極具地方特色的美濃「客家菜」以及豐富多元的「滇緬料理」 ，甚至結合陶藝特色辦理POTTERY PARTY，以陶器盛裝臺灣和西式料理，呈現藝術作品與飲食交融的美感。透過品嚐這些承載著族群遷徙與融合歷史的菜餚，印尼師生不僅大飽口福，更對台灣多元包容的族群文化有了更深刻的認識 。

為了促進實質的學術與文化交流，南隆國中安排印尼師生走進教室，參與精心設計的入班課程。在「國際議題」課程中，兩國學生針對全球環境挑戰展開深度對話，透過觀點交換培養國際視野。

適逢歲末聖誕佳節，校方特別準備了富有節慶氣息的「家政課薑餅裝飾」課程。在老師的帶領下，印尼師生與南隆學生分組合作，發揮創意在薑餅上繪製獨一無二的裝飾，課堂中充滿歡笑與甜美香氣，展現了「教育無國界」的溫馨氛圍。

由高雄市政府教育局主辦的ASEP計畫自2000年創辦至今已邁入第26屆，活動結合英語專題發表與資訊通訊科技，多年來已成為亞洲區域校際互訪與學習的重要平台。透過「智慧環境行動」的主題，學生們不只提升了英語表達與邏輯思維能力，更學會尊重異國文化並締結深厚的國際夥伴關係。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台南好young跨年晚會人數創新高 黃偉哲與30萬人共迎馬年

高雄跨年超狂台韓卡司齊聚 亞灣跨年花火迎2026

南隆國中與印尼夥伴學校共同提出的「SparkLoop City」專案，設計出一個由五大清潔能源技術驅動的「微電網社區」。 圖：高雄市教育局/提供