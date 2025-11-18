高市友台發言 宜謀定而後動

日本首相高市早苗本就意識形態偏右，加上為組成聯合執政聯盟，選擇與極右派的日本維新會合作，導致日本右翼聲音高漲；且高市具有友台色彩，在政治立場上與前首相安倍晉三相近，在上述背景下，強化「台灣有事就是日本有事」的論述變得再自然不過。只是過去安倍是在卸任首相後才做此表態，而高市卻選擇在上任之初進行論述，產生的政治後座力自然大不相同。

根據日本共同社的民調顯示，這次高市對「台灣有事」的論述，有48.8％的日本民眾支持，44.2％反對，但需注意有60.4％支持高市增加國防開支的計畫，且高市內閣的支持率上升了5.5％。此顯示日本社會也同步出現向右傾靠的現象。核心問題在於，在世代交替中戰爭的記憶逐漸被淡忘，看來日本想成為正常國家的意圖越來越明確。

事實上，日本對於台海衝突的認定也是一種國家主權的展現。對日本來說，應該要能決定自己在什麼情況下能動用軍隊，儘管這樣的舉措常引發周邊國家反彈。另外，日本長期受到「美日同盟」制約，軍事權受到美國的嚴格管控，這次美國國務院選擇避評高市「台灣有事」的發言，看起來並沒打算讓此論述升溫。

對中方而言，高市早苗的激進言論絕不能忽視不管。中共一直視「台灣問題國際化」為沉痾，尤其近期美國主導重新詮釋聯合國2758號決議案，以及釋放出「台灣地位未定論」的風向後，中共加大防範台灣問題國際化是重中之重。

此外，倘若日本提升對台安全保證，而中共又無法有效阻卻，即很有可能在未來引發連鎖效應，讓周邊國家，特別是美國的同盟蠢蠢欲動，例如這幾年跟中共關係緊張的菲律賓，說不定也會跟進。長此以往，東亞可能逐漸形成一個「抗中挺台」同盟。為了避免事態擴大，中共必出重手逼迫高市政府收回關於台灣的論述。

中共手上的確握有對日施壓的籌碼，除了1年922.1萬觀光客外，中共若增加日本進入中國市場的難度，無疑將對日本經濟產生壓力。此外，中日之間本存在主權衝突，當兩國關係緊張時，中共很可能藉由加大對釣魚台周邊海域行動及對日本防空識別區（ADIZ）的騷擾來逼迫日本政府。

目前看來，對高市的發言，美國沒有首肯，她對內還需跟在野黨協調，加上日本民眾對於「台灣有事」可動用自衛權一事存在較大分歧，中共又加大對日反制力道，諸多元素下，高市談話最終要落實成政策的機會相對較小。對台灣而言，高市挺台雖是天上掉下來的禮物，不過目前態勢尚不明朗，政府宜冷靜觀察，謀定而後動。（作者為淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授）