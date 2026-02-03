高市可望擺脫掣肘 林濁水嘆台「朝小野大無解」：欠制衡

民調顯示，日相高市早苗(中)帶領的自民黨和聯合執政的日本維新會可望在眾議院選舉超過300席。（資料照／路透）

日本首相高市早苗解散國會，力拚8日舉行的眾議院選舉，根據《朝日新聞》1日公布的最新民調，自維聯盟有望搶下300席，成功過半。民進黨大老、前綠委林濁水感嘆，高市可望擺脫在野黨掣肘，順利施展改革抱負，但台灣欠缺制衡機制，朝小野大的結構仍然無解。

8日的眾議院選舉，若執政聯盟未能拿下465席中的過半席次，高市早苗恐將辭職下台。根據1日最新民調，自維聯盟有望搶下300席，由最大在野黨立憲民主黨和原與自民黨聯合執政的公明黨一起新創的「中道改革聯合」，欲振乏力，可能從改選前的167席銳減一半。

林濁水2日在臉書發文提到，《朝日新聞》週日公布最新民調，解散改選後，自民黨單獨席次有望大幅超過半數的233席，加上日本維新會，執政聯盟可望突破300席，澈底擺脫少數執政困境，甚至有機會以310席獲得跨過修憲的多數門檻。

「恭禧高市早苗，恭禧日本。」林濁水強調，事實上，前首相小泉純一郎及安倍晉三的做法更有意思，同樣運用改選舖下順利施展改革抱負的條件，高市是擺脫外在的在野黨的掣肘，但是小泉、安倍擺脫的竟是黨內保守勢力的制肘。

林濁水直呼，「只是台灣不幸！」若游盈隆過關中選會主委，而白營在民眾黨主席黃國昌卸任立委，新科白委上任，乃至民眾黨創黨主席柯文哲退位後，都當有值得慶幸改善對立氣氛機會，但是受限於欠缺必要制衡機制的憲政體制，朝小野大的基本結構仍然無解。

