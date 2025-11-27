高市台灣地位未定論 陸轟錯上加錯

針對日本首相高市早苗26日稱，根據《舊金山和約》日本無立場認定台灣法律地位，並不再提及日本「存亡危機」具體事例。對此，大陸外交部批評，高市凸顯非法無效的《舊金山和約》，只表明其不思悔改，炒作所謂「台灣地位未定論」，更是錯上加錯；更直言「不再提及」和「撤回錯誤言論」完全不同，日方是掩耳盜鈴，大陸絕不接受。

日本首相高市早苗26日在黨魁辯論會上強調，日本因《舊金山和約》已放棄對台一切權利，並無立場認定台灣法律地位，且重申日本政府對「存亡危機」認定都是「依具體狀況做綜合判斷」。日本立憲民主黨黨魁野田佳彥會後認為，高市上述言論實質上已是撤回「台灣有事論」。

廣告 廣告

大陸外交部發言人郭嘉昆27日指出，「台灣回歸中國是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分，《開羅宣言》、《波茨坦公告》、《日本投降書》等一系列具有國際法效力的文件，都確認中國對台灣的主權。」

郭嘉昆稱，所謂《舊金山和約》是在排斥陸俄等二戰重要當事方的情況下，對日本單獨媾和所簽署的文件，其對台灣主權歸屬等處置，都是非法無效。高市早苗對具充分國際法效力的《開羅宣言》、《波茨坦公告》避而不談，只凸顯非法無效的《舊金山和約》，這表明她仍不思悔改。

他更批評，高市甚至妄圖煽動所謂「台灣地位未定論」，這是錯上加錯；大陸再次敦促日方，立即收回錯誤言論。

郭嘉昆補充稱，不再提及和撤回錯誤言論是兩碼事，性質完全不同。日方妄想透過不再提及，淡化、搪塞、掩蓋高市的嚴重錯誤言論，是掩耳盜鈴、自說自話，陸方絕不接受。

而對於日方計畫在距台灣僅110公里遠的與那國島部署中程地對空飛彈，並有意修改「無核三原則」，大陸國防部發言人蔣斌同日也反嗆，不允許日本軍國主義幽靈再次為禍人間，日方給自己招事惹事，必將付出慘痛代價；正告日方立即停止修憲擴軍。

此外，大陸代表團團長、外交部軍控司副司長王大學當地時間26日在荷蘭海牙召開的《禁止化學武器公約》第30屆締約國大會上，也敦促日方加快處理在陸遺棄化學武器進程，早日還中國人民淨土，還全球一個「無化武世界」。