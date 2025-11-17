高市台灣有事說引中國反彈 祭出多項手段反制日本

而根據統計，去（2024）年日本的中國觀光客激增，今年更多，前三季就有750萬人次，消費金額也是各國當中最高。有部分學者擔心這一波外交風暴會衝擊觀光，悲觀估計損失可能超過兩兆日元，導致GDP下降0.36%。不巧的是日本政府最新公布的經濟數據，今年第三季的GDP減少了0.4%，是6個季度以來第一次出現萎縮。

針對日本首相關於台灣有事，不排除出動自衛隊的發言，中國方面反制動作頻頻，週末除了派遣艦隊在釣魚台海域巡航宣示主權，並宣布17日開始連續3天在黃海舉行實彈射擊，外交部和文化暨旅遊部更先後兩度發布警告，敦促中國遊客近期避免前往日本旅遊。中國教育部也同時發布留學警示，強調日本的安全風險日益增加，公共安全環境日益惡化，呼籲中國公民謹慎考慮赴日留學計劃。

日本內閣官房長官木原稔表示，「我認為中方發布的旅遊警告，似乎限制了包括留學和旅遊在內的兩國人員交流，這與兩國領導人確認的推進戰略性互利關係、構建建設性穩定關係的大方向不符，我們已明確要求中方採取適當措施。」

日本方面擔心，中國的旅遊抵制恐怕將使經濟進一步惡化，因為根據日本政府最新公布的數據，受到美國新關稅政策的影響，日本第三季經濟成長率比前一個季度減少0.4%，按年率計算，萎縮1.8%，這是最近6個季度以來，首次出現負成長的現象。有分析認為，日本右派勢力正試圖甩鍋給中國，達成轉移焦點的目的。

日本前外務省官員真崎宇指出，「這不僅僅是某些右翼勢力在推動，許多人的經濟困境被人為與所謂的中國威脅聯繫起來，這才是關鍵所在，通過這種方式，國內的不滿情緒被轉移和吸收，這樣一種機制已經形成。」

然而中日對立緊張因此升高，並非日方所樂見。外務省今（17）日派出亞洲大洋洲局長金井正彰訪問北京，將向中方說明，近期高市關於台灣的言論並未改變日本一貫的立場，希望避免影響人員交流。也有報導指出，日方希望中國處理薛劍關於斬首言論不當的問題。

金井正彰預計明（18）日與中國外交部亞洲局長劉勁松等人舉行會談。此外受到這次風波影響，日本非營利組織和中國官方宣傳機構合作發布的「日中共同民意調查」也在17日二度延期。這項調查原訂4日發表，但當時適逢APEC領袖峰會，高市與台灣代表會面後，中方隨即提出抗議而遭推遲。

