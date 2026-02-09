高市吸引中間選民及年輕選票 學者分析對中強硬恐存風險

日本眾議院選舉落幕，自民黨門口宣傳海報還來不及撤，上頭的首相高市早苗和標語口號，就是這次選戰的大功臣。

公視國際記者施勗皓指出，「高市早苗帶領自民黨在眾議院選舉當中拿下壓倒性勝利，中間選民和年輕族群的支持率是影響選情的一大關鍵。」

根據出口民調，約4成的中間選民在小選區投給自民黨，比例最高。而比例代表自民黨包辦所有年齡層第一名，甚至年紀越輕人氣越旺，18到19歲有超過4成投給自民黨。

東京大學教授內山融分析，「高市早苗首相的高人氣我認為是主要的原因。高市早苗是日本首位女性首相，非常的有新鮮感，因此選民會希望她能改變過去的政治。」

相較高市早苗掀起的旋風，在野黨中道改革聯合，兩位男性傳統政治人物顯得缺乏新鮮感。另外高市早苗的保守路線，也吸引選票回流。

內山融認為，「無黨派支持者很多人流向自民黨，還有保守派人士也有一定程度的人投給自民黨。像過去投給參政黨、日本保守黨的選民，也選擇了自民黨。」

在選舉大勝後，高市早苗有望維持長期執政。外交上學者認為，台日美的合作將更加緊密。

東京大學教授阿古智子表示，「日本加強與美國台灣等民主主義國家合作的話，對中國來說在軍事能力和外交上會變成趨於劣勢，因此中國可能也必須重新思考對日本的策略。」

中國需要重新思考，如何與高市政權相處。另一方面日本如果太強硬，也可能帶來風險。

阿古智子指出，「我認為接下來可能會出現例如憲法修正，或是跟核武有關的討論，如此一來中國對日本可能就會採取更強硬的對抗態度，這是會有風險的。」

高市的立場讓部分學者擔憂，但無論如何，選舉結果反映了民意。日本人選擇走什麼路線，看看選舉席次就能一目了然。

