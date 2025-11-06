高市商業會慶祝商人節活動 市長勉打拼讓高雄更好

高雄市商業會五日慶祝第七十九屆商人節活動，市長陳其邁表揚優良廠商，劉憲同表揚優良公會、優良會務人員等人。(記者吳文欽攝)

記者吳文欽／高雄報導

高雄市商業會慶祝第79屆商人節活動，五日下午在福華飯店福華廳舉行，由理事長劉憲同主持，高雄市長陳其邁到場致詞指出，高雄產業要轉型，城市要發展，需要有企業精神，他期勉大家攜手打拼，讓高雄能更好。

陳其邁以台積電到高雄設廠為例表示，台積電第一廠已開始生產，明年起逐年生產，目前有五個廠可生產，以一個廠投資二百五十億美金計算，五個廠約可投資三兆五新台幣，可提供七千人就業機會，並帶動地區繁榮。

陳其邁提到捷運與輕軌建設，乘客逐漸增多，強調要以交通來帶動建設，高雄的商業、工業及產業均有一定基礎，大企業來投資，小企業就跟隨而來，台積電股票當初從三百八十五元一路漲到目前一千五，他不知道未來會不會再漲，但是，台積電的股票就如同高雄發展的縮小版，前景看好。

陳其邁認為，高雄產業要轉型，城市要發展，需要有企業精神，商人勤儉打拼的精神，經營市政招商要打拼，經商也一樣要打拼，期勉大家攜手打拼，讓高雄未來會更好，他有信心，作為在地的市長可向高雄交代。

劉憲同理事長表示，高雄市商業會商人節活動經全國商總許舒博理事長評比，獎金獎牌最多，是六都第一名，資產和會館也是全國最大最好，應該要好好利用。他也說，高雄市商業會目前財務健全，會員間彼此人和團結，理監事無不笑顏逐開，成為最幸福的商業會，大家都能快樂經商賺錢。

劉憲同指出，由於會館已有八十年歷史，但館前道路是單行道，又缺少停車場，不方便進出，需要把這些問題解決，因此經理監事會議通過計畫出售，另外在建國路或海關前覓地興建大樓，約在明年四月間提出向會員大會報告。

商人節活動並由市長陳其邁表揚優良廠商，劉憲同表揚優良公會、優良會務人員等人，並穿插摸彩助興，獎品包括機車、電子產品等百餘項。

除陳其邁市長，包括立委柯志恩、林岱樺、市議員陳美雅、國際貿易署高雄處主任盧惠珠、高雄國稅局鳳山分局長趙淑惠、外貿協會高雄處主任周秀芬、高雄市府經發局副局長陳怡良、社會局科長王同選、全國商業總會監事會召集人陳義永、台灣商業聯合總會秘書長吳宥霖、高雄市總工業會理事長蔡圖晉等人都參加慶祝商人節活動。