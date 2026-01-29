高市商業會成立八十週年 歲末聯誼餐會分享喜訊

理事長劉憲同宣布高雄市商業會八十年里程碑，前議長曾麗燕及議員李雅靜現身見證。(記者吳文欽攝)

記者吳文欽／高雄報導

高雄市商業會廿八日召開理監事聯席會議，理事長劉憲同宣布，今年商業會成立八十周年，將舉辦慶祝大會，同時，現址交通不方便，決定標售，另遷至新場所辦公。

高雄市商業會理監事聯席會議廿八日下午四時三十分在七賢一路福華飯店福華廳召開，會後舉辦理監事與顧問年終歲末聯誼餐會，席開十五桌，全體理監事與顧問、會務同仁等歡聚一堂，理事長劉憲同見全員到齊，盛讚該會是全國最團結、最合作，且是最優秀的商業團體。

廣告 廣告

全體理監事向劉理事長致意（記者吳文欽攝）

劉憲同致詞指出，高雄市商業會今年適逢創立八十周年，將特別於四、五月間舉辦慶祝大會，目前在籌備當中，準備盛大慶祝，寫下新紀錄，為高雄雄市商界創造光輝，屆時請大家共襄盛舉。

劉憲同提到，商業會現址千光路八號雖是六都中最大的會館，但是道路屬單行道，交通出入不方便，各界常有建議要改善，因此決定標售出去，另外覓地遷至新場所辦公，讓大家到商業會更方便。

劉憲同表示，現址標售估計可有二億餘元，若到七賢路的大樓買下一、二樓作新會館，還結餘一億多元，更會讓商業會成為全國最有錢的商業會，以後各項會務步入正軌，會員都能抬頭挺胸，很有面子。

商業會理監事聯席會議也順利通過舉辦慶祝大會及現址標售兩項提案。高雄市商業會係民國卅五年三月創立，由陳啟清當選為首屆理事長；鼓山區千光路八號現址則是民國四十七年四月間，洽請國民黨台灣省黨部提供使用。

市商會十位當選高雄市傑出父親（記者吳文欽攝）

現任理事長劉憲同於一一一年三月當選，去年四月連任第十四屆理事長，劉理事長當選後積極以謀求高雄市商業發展為目標，訂定爾後本會發展方向，並積極辦理各項商業活動，分別辦理商人節慶祝大會、台灣商業發展聯誼會、年度春節聯誼餐會等活動，促進各縣市商業交流，廣受各界好評。