高市啟動小港醫院邁向重度級急救責任醫院

▲高市府宣布「啟動市立小港醫院邁向重度級急救責任醫院」，並預計於121年通過評定。（圖／高市府衛生局提供）

[NOWnews今日新聞] 高雄市政府與財團法人私立高雄醫學大學今（114）年3月簽訂提升市立小港醫院「重度級急救責任醫院」合作意向書，今（5）日進一步正式宣布「啟動市立小港醫院邁向重度級急救責任醫院」，並預計於121年通過評定，宣示市府積極推動南高雄急救醫療體系升級，全面強化區域急重症醫療量能，守護南高雄民眾生命健康。

高市府衛生局長黃志中致詞時表示，市立小港醫院急診就診人次為全市第4高，僅次於高雄長庚、高雄榮總、高雄醫學大學附設醫院等3家醫學中心，包括重傷患者就診人次持續成長中，亦有由屏東轉診到市立小港醫院的患者。

黃志中指出，小港及林園地區鄰近石化與港區工業區，突發災害與急重症風險高，市府攜手高醫法人推動市立小港醫院升級，將優先強化心血管、腦中風、新生兒及高危險妊娠、外傷等急重症醫療能力，加護病床數增至55床，並預計於121年通過評定升格為「重度級急救責任醫院」。

衛生局醫管中心召集人許博欽表示，將持續協助市立醫院提升急救能力及作業流程整合，並針對人力配置、設備規格及評定準備提供技術支持，確保市立小港醫院升格作業順利進行，展現市府團隊齊心推動市醫公共醫療品質提升的決心。

財團法人私立高雄醫學大學董事長陳建志表示，此次升級計畫是「在地醫療、全民健康」理念的重要里程碑。南高雄人口密集、產業興盛，但重度急救量能相對不足，當重大外傷或中風發生時，患者常須北送，延誤黃金時間。為補足這項關鍵缺口，高醫投入36億元興建急重症醫療大樓，已於112年啟用，展現高醫對南高雄醫療責任的承擔。

衛生局強調，市立小港醫院急重症處置能力升級後，可24小時全天候對急重症患者及時進行緊急醫療處置，同時市立鳳山、民生及大同等市立醫院也持續提升及強化急診量能，形成完善的急救醫療網絡，落實市立醫院公益責任，落實醫療平權及可近性，實現「南北平衡、全民健康」的城市願景。

