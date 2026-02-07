高市喊修憲 可能推動參眾結盟

日本各大報的眾院選舉「終盤」民調皆顯示，由自民黨與日本維新會組成的執政聯盟，有機會跨越眾院總席次2/3門檻（310席），一旦成真，日本首相高市早苗可能試圖推動修憲，以完成前首相安倍的遺願。

高市2日在新潟縣上越市發表演說時，就強調有意把自衛隊寫入《憲法》第9條，稱「為什麼不能在《憲法》中寫上自衛隊。為了將其定位為實力組織，請大家讓我來修憲。」這被認為高市已將選舉目標提高，放在爭取眾院2/3多數上。

日本《憲法》被稱為「和平憲法」，其第9條規定「永久放棄」戰爭和武力活動，且「不保持」陸海空戰鬥力，亦「不承認」國家交戰權。2018年，安倍晉三擔任首相期間，自民黨曾宣布修憲4項提案，其中就涉及最關鍵的第9條，即將自衛隊寫入《憲法》（自衛隊入憲）。

時事通信報導說，自民黨主張，為實現以明記自衛隊、應對緊急事態等為核心的修憲，「將積極向國民詳盡說明」。其盟黨維新會亦以修訂第9條、創設緊急事態條款為目標，並呼籲盡早舉行公民投票。

在野黨方面，國民民主黨、極右翼參政黨及日本保守黨亦展現修憲意願。國民民主黨也主張創設緊急事態條款；參政黨則提出「由國民親手創建憲法的『創憲』」理念；保守黨亦把修改第9條納入政見。

另一方面，由立憲民主黨與公明黨組建的「中道改革聯合」，僅在政綱中寫道：「基於國會對保障國民權利、自衛隊憲法定位等議題的討論，深化負責任的修憲論述。」公明黨與自民黨聯合執政時期曾主張「增憲論」，相較之下，新黨立場顯得模糊。至於共產黨為首的左翼陣營，則反對修憲。

在日本，修憲提案需要國會參眾兩院2/3議員同意，之後在公民投票中獲得過半數才能通過。此次自維執政聯盟即使拿下眾院2/3席次，參議院仍處於朝小野大的局面。但朝野「修憲勢力」也有可能在參院結盟，能否在參院確保2/3席次（166席）備受關注。