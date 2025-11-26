高市喊「無立場認定台法律地位」 方恩格譏：會不會有人取消赴日？
日本首相高市早苗日前因「台灣有事」相關答辯，造成中日關係惡化，她25日與美國總統川普通話後，於26日表示，日本沒有認定台灣法律地位的立場，強調有責任透過對話、與大陸建立良好關係，她也自認「台灣有事」的答辯是「誠實」回答。對此，國際政治觀察家、律師方恩格酸問，高市早苗這樣說，台灣會不會有人取消赴日旅遊，或是日本水產餐廳的訂位？
綜合日媒報導，高市早苗26日參與在野黨黨首討論，立憲民主黨總裁野田佳彥首先質問，日中關係惡化波及經濟、人員交流等各層面，高市有關「台灣有事」的答辯顯然未經政府或自民黨內部充分協調，此外，盟友美國始終對台灣問題採取模糊策略，日本本應遵循模糊策略、與美國步調一致，如今卻獨自明確表達立場，對日中關係惡化應承擔多大責任？
高市早苗回應，在與大陸國家主席習近平的會面上已確認，日中將全面構建戰略互惠關係，建立安全、穩定且具建設性的關係，並且透過元首溝通解決問題，日本始終抱持建設性與開放態度與中國對話，「未來透過對話建立全面的良好關係、追求國家利益最大化是我的責任」。
針對高市早苗稱「日本無立場認定台灣法律地位」，方恩格26日在臉書發文表示，高市這樣說了後，台灣會不會有人取消赴日旅遊，或是日本水產餐廳的訂位？不少網友也在他的貼文留言表示「青鳥會說高市是被迫說出這個論點，更要支持日本旅遊」、「賴清德裝作沒看到」、「青鳥又裝死了」、「壽司白吃了」。
其他人也在看
中國制裁日本完敗！矢板明夫揭3點影響
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗本月上旬在國會答辯時，提及有關於「台灣有事」的言論，引發中國大力反彈，祭出各類抵制措施，中國國家主席習近平週一晚間與美國總統川普（DonaldTrump）通話...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前
川普與高市通話確認日美合作 涉台言論引爆日中緊張持續升溫
[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗今（25）日與美國總統川普進行約 20 分鐘通話，雙方確認持續強化日美同盟，並就印太局勢及近期美中互動交換意見。這通電話由美方主動提出，也是近期因高市「台灣有事可能構成日本存亡危機事態」的國會答辯引發中國強烈反彈後，兩人首次直接對話。 高市僅表示，川普稱兩人是「關係親近的朋友」，她可隨時致電，但對談內容細節不便透露。 高市先前的涉台談話使東京與北京關係急速降溫，中國除口頭強烈抗議，還祭出反彈與抵制。北京批評，日本計劃在距離台灣最近的與那國島部署中程地對空飛彈部隊，並指責東京「製造緊張」。日本本週亦偵測到中國無人機在與那國與台灣之間活動，因而緊急派遣戰機升空應對。雖然高市並未收回相關發言，但日本政府強調，仍願透過多層級溝通與中方降低對立。 在美中關係方面，川普日前與中國國家主席習近平通話，習近平重申「台灣回歸中國」是北京全球秩序願景的重要部分。然而川普在通話後僅於社群媒體表示美中關係「極為牢固」，未提及台灣議題，引發日本政府內部部分憂慮。日本官員長期擔心川普可能為劇烈追求貿易協議而淡化對台承諾，使區域局勢更加複雜。 美國總統川普（左）與中國國家主席新頭殼 ・ 1 天前
台灣不是中國一部分 中網友神打臉:為啥賴清德能吃到日水產?
政治中心／林靜、廖文璞 台北報導日本挺台卻遭中國報復禁只日本水產進口，總統賴清德為了聲援日本，日前po出大啖日本壽司的照片，獲得破三千萬瀏覽，不只台日網友叫好，出身中國的網紅也狠狠打臉中國，質疑"若台灣是中國的一部分，為啥賴清德能吃到日本水產呢？"外交部次長吳志中也說，國際挺台的朋友越來越多。總統賴清德：「也許現在是吃日本料理的好時候了。」因應中國對日施壓，總統賴清德，日前在社群PO出大啖日本壽司影片挺日，獲台日網友一片好評。中國出身、旅居加拿大的網紅張堯看了不禁大讚，證明中國政府的行政命令、無法在台執行。旅居加拿大中國網紅張堯：「我就很想問，那為啥賴清德能吃到日本水產呢，如果台灣是中國的台灣，不是中國禁止了，日本的水產品進口嗎，那請問賴清德那個日本扇貝哪來的。」賴總統此舉證明台灣、中國，一毛錢關係都沒有、狠狠打臉中共，台日友好情誼，展陸無遺，就連歐洲各國，近來也對中國對日施壓舉動，頗不以為然。外交部次長吳志中（圖／民視新聞）外交部次長吳志中：「大家對於是把重點放在，中國的外交官（薛劍），在日本的言詞，大家覺得是非常非常不妥，甚至有人是講說，應該是立即召回，我們在國際的朋友愈多愈好，現在在歐洲確實是朋友愈來愈多，朋友多我覺得最重要的事情，是嚇阻戰爭爆發。」不只歐洲挺台盟友越來越多，日本防衛大臣小泉進次郎近日也到鄰近台灣、戰略位置至關重要的與那國島視察，盼在當地部署飛彈部隊，外界關注，我國是否打算與日本建立常態對話機制，甚至簽訂條約、建立軍事同盟？日本防衛大臣小泉進次郎（圖／民視新聞）立委（國）黃仁vs.外交部次長吳志中：「目前台灣並沒有尋求，跟日本簽訂正式的，軍事同盟這樣子的作法。」立委（民）陳俊宇vs.外交部次長吳志中：「日本強化在上面的軍事設施，我認為基本上是有幫助於，維護台海的安全，跟日本各方面對話一直在進行當中。」沒尋求正式簽訂軍事同盟、但實質對話持續進行，證明我國與民主盟友，溝通無礙。原文出處：台灣不是中國一部分！ 中國網友神打臉：為啥賴清德能吃到日本水產 更多民視新聞報導Ｘ新功能打擊中共網軍！他揭1悲慘真相：有些是囚犯黃國昌「做1事」恐害到阿北？柯文哲認了：我會很麻煩陸H3N2流感快速升溫！5至14歲陽性率最高 病毒新分支引關注民視影音 ・ 1 天前
美媒爆「習近平主動打給川普」！中國外交部不認：通話是美方發起的
美國總統川普24日晚間和中國國家主席習近平通話，《華爾街日報》報導指，是由習近平主動致電川普。不過，中國外交部今（25）日堅稱，據了解，通話是美方發起的。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
川習通話1小時 涉台議題與哪方發起 美中不同調
台灣議題如今已成為橫跨太平洋的美中日三國之間，「可以說」與「可以不說」的核心焦點！周一(11月24日)深夜，也就是美國的周一白天，川普與習近平展開了釜山川習會後的第一次通話，中國官媒把這1個小時的通話，焦點放在台灣議題，但川普的社交媒體發文，卻對台灣隻字不提。而川普在與習近平通話後，又在日本的白天主動致電日相高市早苗。日方證實在這通電話裡，談到了川習通話的內容，但對於台灣議題有沒有出現這次通話中，高市早苗則拒絕透露，試圖藉此來展現與川普相同的、對台灣議題維持戰略模糊的姿態。TVBS新聞網 ・ 12 小時前
央視網媒點名"台日交流協會"培養媚日人士 林佳龍反擊
政治中心／林靜、 廖文璞 台北報導日本挺台卻遭中國報復，總統賴清德為聲援日本，日前po出大啖日本壽司照，獲得破三千萬瀏覽，不只台日網友叫好，出身中國的網紅也打臉中國，質疑"若台灣是中國的一部分，為啥賴清德能吃到日本水產？"但中國矛頭指向"日台交流協會"，央視新媒體指控，該協會專門培養媚日人士，外交部長林佳龍痛批"情緒性攻擊"，不知道在講什麼。民視 ・ 1 天前
美日台共同防禦陣線成形？賴總統投書《華盛頓郵報》內容曝光
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導總統府今(11/26)表示，總統賴清德昨日投書《華盛頓郵報》，發布「我將提升國防預算以捍衛我們的民主」，向全球讀者闡明台灣...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
高市熱線川普釋關鍵訊息「沒要給中國台階下」 他揭外交電話劇3結論
在中日關係因「台灣有事」答辯急速惡化之際，美國總統川普在和習近平通話後，也於25日與日本首相高市早苗通話。印太戰略智庫執行長矢板明夫也分析這場外交電話劇有三個清楚結論。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
中國官媒稱川習通話談到「台灣回歸中國」 外交部：台灣是主權獨立國家
美國總統川普24日和中國國家主席習近平通話，中國官媒《新華社》聲稱，習近平在通話中闡明中方在台灣議題上的原則立場，「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」；不過，川普在社群平台發文透露雙方對話內容時，卻隻字未提台灣。對此，外交部今（25）日重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是國際社會公認的事實，以及台海客觀的現狀，呼籲國際社會高度警覺，並且共同反制中國。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 1 天前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 1 天前
直播1小時狂賣86間房、卻破產3次！帥過頭炒房斷頭告白：竹南房價從13萬飆到55萬「除了我、大家都賺翻」
靠炒房聞名的投資客「帥過頭」（本名黃家進），曾買賣6千多間房子、資產超過億元。他在2014年因看準台積電設廠題材，炒作苗栗竹南房產，打著「台積電來了漲三成、帥過頭來了漲三倍」的聳動廣告，吸引網友加入炒房團。Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前
台灣1條老街「像貧民窟」？網嘆一手觀光好牌被打爛 真實數據曝光
台灣老街往往乘載了數十年來的文化記憶，各有各的特色，吸引旅客前往觀光。但近年來國旅品質卻備受質疑，位於新北市烏來區的烏來老街，近日更是被點名如同貧民窟，引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 11 小時前
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招EBC東森新聞 ・ 6 小時前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前
運動部／昔金牌搭檔王齊麟兩度錯失藥檢 李洋：很嚴重，但他已有設鬧鐘
運動部長李洋26日首次立法院教育及文化委員會進行業務報告，國民黨立委柯志恩質詢時，曬出數據指出目前黃金計畫中最有奪牌希望的10位第一級選手中有2人已經兩度「錯失藥檢」（Unsuccessful Attempt, UA），其中一人就是李洋昔日雙金奧運搭檔王齊麟，再犯一次恐面臨禁賽危機，李洋坦言情況的確嚴重，但指出王齊麟已設鬧鐘提醒，所以應該不會再有類似狀況發生。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
早餐店「１類食材」易致癌！被世衛列一級致癌物等同菸草，卻有一堆人愛吃
加工肉品對健康的影響近年來備受關注，世界衛生組織早已將其列為一級致癌物，危險程度與菸草相當，像民眾在超商或早餐店購買的培根、火腿、香腸等常見食品，實際上都含有可能致癌的添加物。根據專家研究指出，長期攝食尚玩家 ・ 14 小時前