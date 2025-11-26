高市喊「無立場認定台法律地位」 方恩格譏：會不會有人取消赴日？

日本首相高市早苗日前因「台灣有事」相關答辯，造成中日關係惡化，她25日與美國總統川普通話後，於26日表示，日本沒有認定台灣法律地位的立場，強調有責任透過對話、與大陸建立良好關係，她也自認「台灣有事」的答辯是「誠實」回答。對此，國際政治觀察家、律師方恩格酸問，高市早苗這樣說，台灣會不會有人取消赴日旅遊，或是日本水產餐廳的訂位？

綜合日媒報導，高市早苗26日參與在野黨黨首討論，立憲民主黨總裁野田佳彥首先質問，日中關係惡化波及經濟、人員交流等各層面，高市有關「台灣有事」的答辯顯然未經政府或自民黨內部充分協調，此外，盟友美國始終對台灣問題採取模糊策略，日本本應遵循模糊策略、與美國步調一致，如今卻獨自明確表達立場，對日中關係惡化應承擔多大責任？

高市早苗回應，在與大陸國家主席習近平的會面上已確認，日中將全面構建戰略互惠關係，建立安全、穩定且具建設性的關係，並且透過元首溝通解決問題，日本始終抱持建設性與開放態度與中國對話，「未來透過對話建立全面的良好關係、追求國家利益最大化是我的責任」。

針對高市早苗稱「日本無立場認定台灣法律地位」，方恩格26日在臉書發文表示，高市這樣說了後，台灣會不會有人取消赴日旅遊，或是日本水產餐廳的訂位？不少網友也在他的貼文留言表示「青鳥會說高市是被迫說出這個論點，更要支持日本旅遊」、「賴清德裝作沒看到」、「青鳥又裝死了」、「壽司白吃了」。

