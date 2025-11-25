高市喚醒年輕世代 謝金河：將成日本再起的轉捩點





在中國持續對日本施壓的情況下，日本政治人物高市早苗的支持率不降反升，特別是獲得年輕世代的壓倒性支持。財信傳媒董事長謝金河表示，這種現象在台灣並不陌生，甚至可以預見中國下一步會怎麼做？而高市的高度民意基礎，是她在對抗中國威脅時的「底氣」，更可能是日本國家方向轉變的一個重要訊號。

高市強硬路線 年輕世代高度認同

謝金河分析，儘管中國不斷加大威脅力道，擺出要是高市不收回先前言論，絕不罷休的態勢，但高市的支持度依然堅挺。先前民調顯示其支持度為 65%，《讀賣新聞》最新民調更攀升至72%，其中40歲以上支持率是71%，30歲到40歲是76%，18到29歲是74%。這個現象顯示，高市在年輕族群的支持率極高，同時也間接支持了她的強硬路線。

「失落三十年」後 年輕人渴望國家變強

謝金河認為，這股支持潮流的根源，在於日本年輕世代的成長環境。對於35歲以下的年輕人來說，，他們在「失落的三十年」中長大，也就是50歲以下的人飽受經濟衰退、房地產大跌之苦，這群人從未見過日本的繁榮，面對終身雇傭制的瓦解、工資低迷物價上漲、國家競爭力倒退，加上地緣政治不穩和中國威脅的日益增加，這些未經二戰洗禮的年輕世代，希望日本能夠成為正常的國家，並透過修憲來讓國家變強。

高市有望重振榮光 將成日本再起轉捩點

傳統左派政客因缺乏世代魅力、提不出具體國家安全對策，未能獲得年輕人的青睞。謝金河表示，高市早苗正好符合他們心中那位「重振日本榮光的人」。然而在中國威脅全面升級下，一直不關心政治、缺乏國家安全意識的年輕人被喚醒，他們對高市的熱烈支持增強了她的底氣。謝金河強調，這次事件很可能是日本再起很重要的轉捩點！

廣告 廣告

（封面圖／翻攝自謝金河臉書）

更多東森財經新聞報導



中日關係急凍！ 取消率破2成 12條航線「全停飛」

台灣面臨2股危險力量 洪秀柱：和平統一才有真正安全

力挺高市早苗！ 前議員掏腰包贊助360萬 「這地」居民旅日每人可領3600