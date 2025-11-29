高市四家觀光工廠轉型獲獎 打造文化體驗與食農教育新亮點
【記者 王雯玲／高雄 報導】經濟部產業發展署與工商輔導中心自2003年起共同推動觀光工廠輔導計畫，協助製造業轉型兼營觀光服務業，促使產業升級，並透過每年選拔台灣特色觀光工廠及表揚其卓成越成果。經濟部產業發展署與工商輔導中心昨(28)日舉行「2025觀光工廠年度頒獎暨啟動儀式」典禮，本市共有四家優秀觀光工廠脫穎而出，分別為「台灣滷味博物館」、「珍芳烏魚子見學工廠」、「裕賀牛觀光工廠」及「紅頂穀倉穀物文創樂園」，成功將傳統產業轉化為兼具旅遊體驗與文化學習的亮點基地。
經發局長廖泰翔表示，市府長期以來持續輔導本市觀光工廠創新發展，鼓勵業者導入數位轉型、品牌再造與文化體驗元素，透過創意行銷與跨域合作，展現高雄多元產業的魅力。此次獲獎廠商的表現，不僅彰顯高雄在觀光工廠推動上的成果，也展現產業創新動能，吸引更多國內外旅客駐足體驗，帶動地方觀光與經濟的蓬勃發展。
高雄市四家觀光工廠以創新思維與跨域合作，成功將傳統製程轉化為旅遊亮點，讓民眾深入了解製造環節，提升品牌形象與產業價值。從滷味文化、烏魚工藝、牛肉創新到穀物教育，皆展現高雄產業轉型的能量與城市品牌力。
台灣滷味博物館去（113）年榮獲「觀光工廠典範」，今（114）年再創佳績！以經典商品「鐵蛋」為創意主軸，推出全新《鐵蛋大冒險！高雄熊彈珠奇遇盒》，榮獲「2025節慶首選」殊榮。董事長陳秀卿表示，禮盒以「吃中有學、玩中有感」的食育精神為理念，結合傳統滷味文化與懷舊彈珠台設計，並兼顧永續再利用與互動趣味，展現品牌在環保與文化創新上的巧思，成為高雄市節慶伴手禮的代表之一。
入選的「2025職人手作」觀光工廠中，珍芳烏魚子見學工廠與裕賀牛觀光工廠皆為高雄代表性品牌。珍芳以推廣台灣「烏金文化」為使命，將擁有四百年歷史的烏魚子產業成功轉化為兼具教育與觀光價值的體驗基地，園區以「從魚卵到餐桌」的透明製程導覽為核心，並推出全台首創「烏魚子DIY手作體驗」，成為推動高雄海洋文化傳承的重要據點。
裕賀牛觀光工廠則以推廣美國濕式熟成冷藏牛肉為核心，並透過實作教學帶動產業升級，結合旗山香蕉乾、燕巢芭樂乾等在地農產，創造融合鹹香與果香的創意甜點，讓民眾在體驗中了解「從產地到餐桌」的食農價值，展現高雄食農教育的多元面貌。
此外，紅頂穀創穀物文創樂園繼去(113)年獲選「國際亮點觀光工廠」後，今年再以穀物文化體驗為核心，結合教育推廣與永續理念，榮獲經濟部「觀光工廠教育導覽精選」殊榮。馬玉山長期深耕品牌經營，致力推廣穀食文化與食安教育，此次得獎再次展現在地企業扎根六十年的深厚底蘊與持續創新的能量。
「2025觀光工廠聖誕夢想派對 TOURISM FACTORY Wonderland」於11月28日至12月1日展出，民眾可前往高雄展覽館免費參觀，現場除集結本市四家觀光工廠「台灣滷味博物館」、「裕賀牛觀光工廠」、「宏裕行花枝丸館」及「紅頂穀創穀物文創樂園」超夯伴手禮外，更邀請各地知名觀光工廠到高雄，共計44家觀光工廠共襄盛舉。現場除了免費試吃、手作DIY體驗及集點送好禮活動，邀請民眾一起感受觀光工廠的創新魅力與節慶氛圍。（圖／記者王雯玲翻攝）
