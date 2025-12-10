高市國中生英文單字王 120人決戰

高雄市積極提升國民英語能力，今年國中生英文單字競賽已邁入第八屆，全市七十一校四百名學生歷經初賽，於昨（十）日一百二十名選手進入決賽，在樹德家商展開激烈精彩的「聽英拼單字」PK戰，除了選手英文單字實力，也考驗選手臨場反應，比賽PK到僅剩最後一名選手，最後由義大國際中小學國中部二年級學生張愷倢勇奪第八屆高雄市國中生「英文單字王」。（見圖）

今年第八屆英文單字競賽，最難能可貴的是十所偏遠學校（含特偏與極偏地區學校）共六十八名學生熱情參與，顯見教育局透過辦理該競賽活動已全面帶動國中學生學習英文之風潮；幾所偏遠學校如圓富、中芸、杉林、永安、田寮與六龜高中國中部學生，歷經激烈的競賽，硬是拼出重圍進入決賽，可見競賽活動帶動國中學生學習英文風潮。

該競賽採每校推選四名學生代表參賽，經由初賽錄取前一百二十名進入決賽，初賽於十二月九日分四梯次採電腦測驗方式舉行，試題範圍涵蓋全民英檢初級單字及大考中心英文參考詞彙第三至四級，測驗項目區分為「看中拼英」、「文意字彙」、「看中選英」等三大題型，各一百題共計三百題。比賽題庫透過英文線上測驗競賽平台，提供各國中學生進行校內英文單字初賽外，亦積極鼓勵各校於平日能充分運用該平台進行加強練習。

決賽於昨日舉行，仿傚美國SpellingBee比賽，一百二十名入圍選手每人須在十秒內將單字拼寫在白板上，答錯一題即遭淘汰，題目的難度將隨選手表現而調整；以大考中心英文參考詞彙第三至四級字為基準，逐步提升到第五至六級範圍。比賽過程選手們無不摩拳擦掌，卯足全力力搏第一，驚呼聲四起精采有趣。

教育局吳立森局長表示，國中生英文單字比賽年年都有很多學校參與，也看出高雄市推動英語教育的用心與積極，更是高雄市成為雙語城市之奠基；英文單字是學習英語的基礎，國中生從競賽過程可增進英語文基礎能力，提升英文單字字彙量，更能激發學習英文動機。樹德家商校長陳清美指出，英語是連接地氣非常重要的工具，樹德家商對於深耕英文教育不遺餘力，希望藉由協助教育局舉辦這項競賽活動，啟動高雄市全民學習英文的興趣與動力。

競賽結果第一名由義大國際中小學國中部張愷倢奪下、第二名高師大附中陳昱瑍、第三名復華中學國中部佘亮萱、第四名右昌國中郭嘉綸、第五名左營國中學黃嵩維、第六名英明國中陳柏希、第七名高師大附中洪啟睿、第八名道明中學國中部朱宥愷。