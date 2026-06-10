高市國小師控遭「強制住院」 衛生局：啟動社安網積極保護高風險個案
[Newtalk新聞] 高雄市國小校園近日不平靜，繼嚴姓教師日前墜樓，林姓教師近日再傳就醫過程引發外界疑慮，市府衛生局今(10)日表示，經查相關紀錄，嚴正澄清並無「強制住院」情境，並說明個案自6月2日起即多次被通報為「高度自殺意念」個案，6月3日下午再接獲高雄市某地區醫院及外縣市醫學中心自殺通報，個案已屢次拒絕社區心衛中心自殺關懷訪視員聯繫關懷，基於積極有效保護個案，隔日心衛中心隨即啟動「社會安全網危機介入團隊」並聯繫相關專業醫療團隊應變，現場經精神衛生專業風險評估並取得其同意後護送就醫。
該位林姓教師今日在臉書發文指出，「我被帶走的那一天，6月4日(四)傍晚，門鈴忽然響起。我以為是宇回家，便順手開門，卻看見兩位警察與兩位衛生局人員站在門外，神情嚴肅。他們說，有民眾報案，指稱此處發生爭吵與糾紛，因此前來查訪。我愣住了，家中空無他人，小孩上課，大人上班，我正準備趕赴門診。所謂的糾紛，從何而來？我試著解釋，他們要求確認身分。我低頭看了手錶，門診時間正一分一秒逼近，還有兩個地點要趕，再不出門便全數錯過。情急之下，我拿出旁邊的藥袋，讓他們看見姓名和資料。確認身分後，空氣卻忽然變了調！」
林姓教師說，他們的語氣從「盤查」轉為「安排」，甚至帶著一種「不容拒絕」的堅定。「我們帶妳去更好的醫院，那裡有更好的醫師。」蛤？！「我要去的是原本的門診，為什麼突然被改成凱旋醫院？話音未落，救護車竟然開過來，兩位人高馬大的消防人員走向我，現在是怎樣？？我害怕極了！」原本寧靜的住宅區，被警車與救護車閃爍的紅藍燈光瞬間劃破。兩位警察、兩位消防人員、兩位衛生局人員，總共六人齊聚樓下，如此「大陣仗」讓鄰居們紛紛走出家門、探頭張望，一張張臉從好奇轉為驚愕與不安。紅藍燈光映照著錯愕的神情，整條巷子都籠罩在突如其來的震驚之中。鄰居上前關心「發生什麼事了？」連大樓主委也趕過來……
林姓教師表示，眼看門診時間一分一秒逼近，她只想快點離開，趕上原本的行程，然而，眼前的人群卻以「為我好」為名，反覆勸說、層層包圍，語氣不容退讓。他們提出新的安排：「不然我們陪你回診，用救護車載你去。」只是尋常的回診，為何變成一場「眾人同行」的護送？甚至還得搭上那台燈光閃爍、過於醒目的救護車。時間在拉扯中流逝，退路漸漸被封死，她開始意識到，這已不是選擇，而是一種被動的安排。
林姓教師說，對方見她遲疑，又提出折衷方案：「不然，我們開私家車陪你去第一間診所拿藥，再陪你去第二間。」話音未落，一輛「黑色私家車」已悄然停在路旁，真是不可思議，簡直像是早已排演好的電影場景。「拜託你配合一下，不然我們回去很難交代。」坐上黑色私家車去看診，一群人大陣仗在門口等，這讓她非常不安。等她從診間出來，「私家車」竟然「不見蹤影」！取而代之的，是停在門口的「救護車」與「警車」，紅藍燈光不斷閃爍，在大馬路上格外刺眼。路過的行人不禁放慢腳步，騎士頻頻張望，駕駛人也忍不住探頭查看。一道道錯愕的目光向我聚集而來，彷彿眼前發生了什麼「重大事故」，空氣中瀰漫著令人窒息的緊張感。
林姓教師強調，對方一直說「因為時間來不及，現在沒有辦法陪你去『第二間』診所拿藥！」、「我們關心妳，只是帶你去凱旋醫院，讓醫生看一下…..」、「拜託你，這樣我們回去才能交差！」、人群越聚越多，目光像潮水般湧來，把她困在道路中，進退皆無。她站在那裡，忽然失去判斷的能力：我究竟是需要「被救的人」，還是「被帶走的人」？我到底是「病患」，還是「嫌疑犯」？為什麼我會站在這裡，被眾人注視，被燈光審視，連呼吸都變得遲疑？
林姓教師指出，無路可退，她被帶上救護車，本想坐著，卻被要求躺上擔架上。「躺著比較安全」的聲音反覆安撫，卻也無法改變我被「束帶固定」的事實，三條繩索一一扣緊，彷彿連自主都被收走；救護車「高分貝」的鳴笛聲劃破街道一路前行，腦袋嗡嗡作響⋯⋯「可以不要鳴笛嗎？可以不要鳴笛嗎？我又不是要往生了，可以慢慢開嗎？我頭都暈了。」對方則回「執勤公務，鳴笛才能闖紅燈。」
林姓老師最後說，她被固定在擔架上動彈不得，救護車高速奔馳，本就會暈車的她只覺天旋地轉，胃裡翻攪得幾乎要吐出來。胸口發悶，氣逆作嘔，難受得說不出話。眼淚不受控制的從眼尾不斷滑落，因被綁著無法擦拭，只能任由淚水流進耳朵，慢慢積滿兩側耳窩。那一刻，身體的痛苦、內心的委屈與無助，全化作止不住的淚水，在顛簸的車程中無聲潰堤……
衛生局表示，經查個案本月初曾對外自述有燒炭及跳樓的相關計畫，已有多次就醫紀錄，且經高市及外縣市醫學中心均評估為高風險自殺個案，曾於外縣市醫學中心急診就醫過程「暫時性保護約束」，所流傳之約束照片並非發生在高市醫療院所而是在先前外縣市醫學中心，請勿以訛傳訛。
衛生局指出，個案此次就醫係經醫療團隊充分評估及說明，患者與家屬均「知情同意」其病情及住院治療之必要，當場完成簽署相關文件後收治住院，絕無強制住院情事，凱旋醫院團隊在個案住院治療期間也給予完整且最好的妥適照顧，個案已於6月9日下午出院；案經「社會安全網危機介入團隊」自殺處置相關程序，包含送醫過程皆有明確向個案溝通說明，並獲同意。衛生局並強調，關於個案之病情、診斷及相關處置等，需充分尊重個案及醫療院所之專業，未便揭露說明。
全國自殺防治中心主任黃敏偉說明，為了避免激化患者自殺意念，請讓當事人安心修養，希望社會大眾勿多做打擾，也要請個案配合接受社會安全網聯繫關懷及持續規則接受治療。
※Newtalk提醒您：
#珍惜生命，人生沒有解決不了的事。相關諮商協助，可撥打命線專線「1995」、張老師服務專線「1980」或衛福部安心專線「1925」。
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