高市圖三民分館2026馬年大吉‧賀新春春節系列活動 登場

為迎接二○二六馬年新春，高雄市立圖書館三民分館自元月中旬起至二月下旬推出「二○二六馬年大吉‧賀新春」春節系列活動，規劃有書法展覽、花藝特展、創作體驗、健康講座與親子閱讀活動，結合閱讀推廣、藝術美感與生活健康，打造兼具文化深度與生活溫度的春節藝文場域，邀請民眾走進圖書館，在書香氛圍中迎接嶄新的一年。(見圖)

主辦單位今(十七)日說明，春節系列活動首先由「三民書法班二○二六年成果展」（即日起至二月廿七日）揭開序幕，展出書法班講師與學員一年來的學習成果，作品涵蓋多元書體與風格，呈現筆勢節奏、墨韻層次與留白之美，傳達書法藝術所蘊含的專注、耐心與人文精神；展覽期間亦推出「借書贈春聯」活動，自元月廿三日起，民眾凡使用自助借書機借閱五冊書籍，即可獲贈由三民書法班老師揮毫之春聯一幅，鼓勵民眾以閱讀迎新年。此外，為讓傳統文化向下扎根，三民分館於元月廿九日舉辦「無齡揮毫春聯趣」，由三民書法班講師群帶領國小三至六年級學童親手書寫春聯，透過實作體驗認識節慶文化，感受筆墨書寫的樂趣，留下充滿年味的假期回憶。

在花藝主題規劃方面，三民分館推出《書香×墨香×花香》新春花藝特展（元月廿一日至二月一日），結合書法作品與花藝設計，透過花材層次配置與書法留白線條，形塑靜中有動的新春藝術氛圍；另於元月廿四日辦理「小品花禮創意快閃」，由高雄市創意壓花技藝人員職業工會與高雄市職業總工會協助，邀請洪寶容老師及花藝師群現場帶領民眾創作小品花禮，並於二月十二日舉辦「新春花禮工作坊」，讓花香為年節生活增添祝福與美感。

春節期間亦關注民眾健康需求，於二月七日辦理健康講座《健康新煮張～節慶飲食原則》，邀請高雄醫學大學附設中和紀念醫院專業講師，從營養角度解析節慶飲食常見迷思，分享實用飲食原則與調整技巧，協助民眾在享受年節美食的同時，也能兼顧健康，為新的一年建立良好的生活習慣。

此外，三民分館於二月十四日結合行動書車駐點服務，推出親子閱讀活動「新年故事大聲說」，由館內故事達人老師帶領，以說故事與互動體驗方式，引導孩子表達情感、分享祝福，讓閱讀成為親子新春共度時光的重要橋梁；另同步推出「新春主題書展」，精選健康養生、理財規劃與心靈成長等主題書籍，陪伴民眾在新的一年為身心靈充電。

三民分館表示，期盼透過多元且貼近生活的春節藝文活動，讓圖書館成為民眾春節走春的重要文化場域，在書香、墨香、花香與故事的陪伴下，共同迎向充滿希望與祝福的馬年新春。

該活動報名與相關資訊，請至高雄市立圖書館三民分館臉書(FB)頁面查詢。