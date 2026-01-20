高市圖仁武分館繪本導讀 親子同歡樂

高雄市立圖書館仁武分館為活絡地方閱讀風氣，提升設社區親子閱讀文化涵養，近日假仁武國小社區共讀站校階梯教室辦理「福HORSE來過新年，親子同歡樂」活動。(見圖)

主辦單位今(廿)日說明，現場藉由鄭美黛老師以活潑生動、趣味橫生的方式導讀繪本-畫了一批藍馬的畫家，並教授親子手作-彩虹小馬吊飾，讓親子們感受體會一下友誼、和諧、希望的意義，還能進一步激發他們對閱讀的興趣，這樣的活動非常有助於培養孩子們的創作力和自信心，讓在場家長與小朋友們聽得歡歡喜喜！

仁武國小潘校長表示，由衷感謝該分館長期關懷社區每月一次至學校社區共讀站辦理推廣活動，讓家長與小朋友們在欣喜中歡渡愉快的週末假期。

高市圖仁武分館強調，未來圖書館也將與學校緊密合作，為社區里民善盡一份提昇閱讀的力量！從當日家長與小朋友們熱絡的情況，個個都收獲滿滿且樂在其中！