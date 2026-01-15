高市圖借書集點成效亮眼 「開卷書香送好禮」全年兌換近2萬份

為鼓勵市民培養穩定閱讀習慣，高雄市立圖書館於114年度持續推出「開卷書香送好禮」活動，透過「單次借閱滿5冊集1點」的簡單機制，結合四季兌換與三波線上加碼抽獎，成功吸引各年齡層讀者踴躍參與。統計顯示，活動期間全市累計借閱量達1,937萬冊，兌換禮品近2萬份，閱讀熱度持續升溫，讓借書逐漸成為市民生活中的日常選擇。

↑圖說：企業加碼好禮支持閱讀公益。（圖片來源：高雄市立圖書館提供）

高雄市立圖書館館長李金鴦表示，閱讀是累積知識與培養思考力的重要基礎，圖書館希望藉由輕鬆易參與的活動設計，引導市民「多走進圖書館、多借書、多閱讀」。她指出，活動得以穩定推動，仰賴企業夥伴與市府單位的公私協力，不少讀者將集點視為閱讀的小目標，孩童也能透過借書兌換實用文具，讓閱讀的價值在生活中被具體感受。

↑圖說：民眾兌換加碼抽獎品（圖片來源：高雄市立圖書館提供）

高市圖指出，「開卷書香送好禮」自114年2月起一路推動至12月底，依春、夏、秋、冬四季規劃不同兌換品項，讀者可在指定期間憑點數至館內兌換，每人每次最多可兌換兩份，並搭配4月、8月與12月三波線上加碼抽獎，為規律閱讀增添期待與驚喜。

114年度活動共串聯約9家企業夥伴及市府單位共同響應，禮品內容橫跨親子休閒、影視藝文、運動賽事與生活用品，從壽山動物園門票、電影票、遊樂園與飯店餐券，到運動賽事門票、文具及實用生活小物，讓閱讀成果延伸到日常消費與休閒體驗，提升活動吸引力。

↑圖說：民眾借閱換實用好禮（圖片來源：高雄市立圖書館提供）

高市圖也預告，115年度「開卷書香送好禮」將持續辦理，邀請市民與圖書館一同，將閱讀培養為自然且長久的生活習慣，相關活動資訊將陸續公布於高雄市立圖書館官網及官方粉絲專頁。

