高市圖再獲教育部肯定 榮膺「標竿圖書館獎」與「傑出圖書館館員獎」

【記者 王雯玲／高雄 報導】高雄市立圖書館於第三屆教育部「圖書館事業貢獻獎」中表現亮眼，榮獲「標竿圖書館獎」及「傑出圖書館館員獎」兩獎項，連續兩屆獲得雙料肯定，展現行政法人化後在專業治理、在地連結與閱讀創新上的豐碩成果，成為全國公共圖書館的重要標竿。

高雄市政府文化局局長王文翠表示，高市圖自行政法人化以來，展現制度彈性與專業治理優勢，總館於第一屆即獲頒教育部「圖書館事業貢獻獎—標竿圖書館獎」，是全國總館級別中唯一獲此殊榮的地方公共圖書館。她指出，高市圖團隊持續將總館的經營經驗與創新能量向下延伸至分館，第二屆草衙分館到第三屆燕巢分館，正是結合在地特性、回應高齡化與社區需求的具體實踐案例，此次獲獎不僅是對單一館舍的肯定，更樹立全國公共圖書館可學習的服務典範。

▲第三屆教育部「圖書館事業貢獻獎」中高市圖表現亮眼，館長李金鴦代表領獎。

高雄市立圖書館館長李金鴦獲獎時表示，此次能代表高市圖為燕巢分館獲得「標竿圖書館獎」深感榮幸，也由衷感謝教育部與評審委員的肯定。她指出，燕巢分館雖然規模不大，卻長期深耕社區、貼近地方需求，從自然生態的特色出發，以圖書與數位科技串聯館藏選書、閱讀推廣到空間營造，持續陪伴居民的學習與生活，展現公共圖書館在地方扎根的實質力量。

李金鴦強調，這項榮耀不只是對單一館舍的肯定，更是對第一線館員長期投入與專業實踐的認可，也證明公共圖書館即使位於非都市核心，只要方向清楚、持續累積，依然能成為值得信賴、可被學習的服務標竿。未來高市圖也將持續支持各分館發展特色，讓每一座圖書館都成為城市中重要而可靠的閱讀夥伴。

高雄市立圖書館說明，「傑出圖書館館員獎」則由服務於總館閱覽部的洪郁涵企劃專員獲得。她以「市民的大客廳」為核心理念，從第一線館員角色出發，持續引入創新思維，將閱讀轉化為市民可親近、可參與的生活體驗。其策劃內容涵蓋創意書展、「閱讀袋著走」與插畫家 IP 聯名、與在地獨立書店合作、朗讀文本推廣，並參與高雄城市書展整體規劃，拓展公共圖書館閱讀服務的多元想像。

高雄市立圖書館表示，此次榮獲第三屆教育部圖書館事業貢獻獎雙料肯定，是對全體館員長期投入與跨域合作的高度肯定，未來將持續以閱讀為核心，串聯社區、產業與教育，讓更多市民在日常生活中感受閱讀帶來的改變與力量。（圖／記者王雯玲翻攝）