高市圖凝聚公私協力 企業共伴美濃閱讀、文化扎根

▲美濃分館開館十週年，特舉辦「感恩揭牌儀式」。

【記者 王雯玲／高雄 報導】高雄市立圖書館今年在美濃地區推動閱讀與城市書展期間，獲得多家企業與文化團隊的大力支持，共同形成「閱讀×藝術×公益」的跨界合作模式。特別感謝義利捷國際貿易股份有限公司、義達國際貿易股份有限公司、台灣樂高貿易股份有限公司、FOCASA馬戲團、拉縴人文化藝術基金會、仁寶電腦工業股份有限公司與帕莎蒂娜國際有限公司長期投入偏鄉閱讀環境改善，為在地文化永續奠定重要能量。

▲FOCASA馬戲團為美濃鄉親帶來精采演出，讓藝術與音樂走進閱讀場域。

高雄市文化局長王文翠表示，城市藝文的發展離不開企業的社會責任與投入，感謝企業長期支持高雄偏鄉閱讀，讓更多學童能享有更完整的學習資源。她指出，透過民間力量的加入，可有效補強偏鄉地區在文化資源上的差距，強化公部門推動藝術文化與閱讀服務的範圍，使文化服務更均衡而全面。

▲拉縴人歌手為美濃鄉親帶來精采演出，一同歡慶美濃分館開館十週年。

高雄市立圖書館館長李金鴦說明，高市圖推動的「偏鄉ESG閱讀公益專案」，透過企業協作逐步深化閱讀平權。今年仁寶電腦協助美濃分館建置「客家文學小站專區」，並推動文化體驗課程，讓偏鄉學童以更多元的方式接觸閱讀與在地文化；帕莎蒂娜國際有限公司也在行動書車巡迴期間提供點心，實際支持偏鄉的閱讀服務，陪伴孩子在學習旅程中獲得能量與安定感。

今年高雄城市書展亦展現公私協力的文化能量。義利捷國際貿易股份有限公司鍾景雲董事長、李美青董事長伉儷承續其父鍾兆銘校長的教澤，讓善行綿延，持續支持美濃分館各項營運及公益計畫，造福鄉里，今年適逢美濃分館開館十週年，特舉辦「感恩揭牌儀式」，感謝跨越世代的善行義舉；樂高®台灣亦捐贈30組價值超過千元的積木盒組支持書展與館慶，提升孩子參與閱讀活動的動機；FOCASA馬戲團與拉縴人歌手則以專業演出跨界響應，讓藝術與音樂走進閱讀場域，帶來兼具視覺與聽覺的文化體驗，歡慶美濃分館十週年生日!

高市圖表示，企業的參與象徵民間力量與公共文化並肩前行，為偏鄉注入持續的文化動能。未來，高市圖將持續擴大跨界合作，推動更多具文化深度與社會價值的閱讀計畫，讓美濃與更多偏鄉在閱讀中看見未來，並在各界支持下，使閱讀的光亮在南台灣持續延伸。（圖／記者王雯玲翻攝）