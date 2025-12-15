高市圖台語家庭計畫破千戶 看電影、聽演唱會自在親近母語

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市立圖書館積極推動台語家庭計畫，從創作、看戲、耍台語到看電影、表演，讓台語以更生活化方式回到日常，今年台語家庭計畫已破千戶。

高市圖館長李金鴦表示，母語不僅是族群的記憶，更是家庭情感的重要連結，今年台語家庭計畫以「家庭共學」為核心，透過分館量能推出跨場域、跨年齡層的母語文化活動，使台語透過生活、娛樂和文化實際融入民眾的日常。

高市圖12月持續以「Tâi-gí 生活聲」為主題，策劃一系列週末亮點活動，包括台語電影《大濛》讀冊看電影、拉縴人歌手「台語金曲演唱會」，以及明華園黃字戲劇團在旗山「相招做伙來看戲」等活動，吸引許多家庭三代同行，也帶動現場民眾加入台語家庭行列。

高市圖表示，目前擴大分館串連推出更多貼近日常的台語體驗活動，包含台語說故事、歌仔戲文化與體驗、用台語上園藝、書法等豐富活動，透過多元參與方式，鼓勵民眾以更自在的方式親近母語，打造充滿文化韌性的語言環境。

只要全家人一起參與「台語家庭計畫」，不僅能累積共同回憶，集滿點數還能兌換實質的「學習獎勵金」，現在登錄成為學習家庭，更享有專屬的「kóng Tâi-gí 禮包」，歡迎祖父母、父母、子女、夫妻2人以上共同報名，更多台語課程活動資訊，敬請鎖定高市圖官網及FB高雄市立圖書館-閱讀心視界粉絲專頁(https://pse.is/8f2aju)。

