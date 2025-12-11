高市圖台語家庭計畫突破千戶 母語文化週掀戲曲、電影、音樂熱潮

高雄市立圖書館推動的「114年台語家庭計畫」持續升溫，參與家庭突破千戶。12月以「Tâi-gí 生活聲」為主題推出一系列母語文化週活動，從電影、歌仔戲到台語音樂會，成功吸引大量家庭共襄盛舉，帶動市民更自然地在生活中使用台語，讓母語重新回到高雄人的日常。

↑圖說：明華園黃字戲劇團於旗山演出【相招做伙來看戲】。（圖片來源：高雄市立圖書館提供）

高市圖近期以台語電影《大濛》讀冊放映、拉縴人歌手的「台語金曲演唱會」，以及旗山明華園黃字團的歌仔戲《相招做伙來看戲》作為主軸活動，場場人潮踴躍。觀眾不僅看戲、聽歌，更在現場紛紛加入台語家庭行列，形成文化推廣最直接的迴響。分館也同步推出戲曲體驗、台語說故事、園藝與書法台語課程等活動，讓台語在家庭中「聽得到、說得出、用得著」。

↑圖說：拉縴人歌手【台語金曲演唱會】以溫暖旋律呈現台語的多樣風貌（圖片來源：高雄市立圖書館提供）

高市圖館長李金鴦表示，高雄長期致力語言文化扎根，母語不只是族群記憶，也是情感傳承的重要橋樑。今年以「家庭共學」為核心，鼓勵跨世代一起參與母語活動，從娛樂、生活到文化接觸，讓台語不再侷限於課堂，而回到城市的真實語境中。她指出，無論是歌仔戲的鑼鼓聲、電影的情感共鳴，或音樂會的溫暖旋律，都能激發家庭自然使用台語的意願，打造更具文化厚度的語言環境。

旗山明華園演出吸引不少家庭三代同行，觀眾直呼「能在家附近看到專業歌仔戲太珍貴」。而《大濛》映後也讓許多熟悉時代背景的中生代觀眾感動落淚，甚至現場加入台語家庭計畫。高市圖指出，音樂同樣是推動語言使用的絕佳媒介，演唱會後許多孩子一路哼著台語歌返家，展現母語推廣的自然力量。

↑圖說：《大濛》電影放映，帶著民眾重返民國40年代動盪的台灣，感受小人物在時代洪流下，為生存奮鬥的勇氣與情感。（圖片來源：高雄市立圖書館提供）

高市圖表示，未來將持續擴大分館串連，透過貼近日常的體驗課程，讓台語真正走進家庭生活。市民只要一家兩人以上即可加入台語家庭計畫，不僅能累積共學點數兌換學習獎勵金，也可獲得專屬「kóng Tâi-gí 禮包」。歡迎市民上網註冊，全家一起把台語說進生活。

