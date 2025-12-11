高市圖台語家庭計畫突破千戶 電影《大濛》、明華園、拉縴人歌手掀母語文化週熱潮

▲《大濛》電影放映，帶著民眾重返民國40年代動盪的台灣，感受小人物在時代洪流下，為生存奮鬥的勇氣與情感。

【記者 王雯玲／高雄 報導】高雄市立圖書館推動「114 年台語家庭計畫」能量與成果持續升溫，12月高市圖持續以「Tâi-gí 生活聲」為主題，策劃一系列周末亮點活動，從創作、看戲、耍台語到看電影、看表演，透過五感散策打開市民與母語的距離，讓台語以更自然、更生活化的方式回到高雄日常。近期推出的台語電影《大濛》讀冊看電影，拉縴人歌手【台語金曲演唱會】，以及旗山明華園黃字戲劇團【相招做伙來看戲】等活動皆深受民眾喜愛，不僅吸引許多家庭參與，也帶動現場民眾熱烈加入台語家庭行列。高市圖總館分館串聯，透過戲曲、電影、音樂等多元文化形式，讓台語在家庭生根，逐步形塑更具文化厚度與親和力的母語友善環境。

▲明華園黃字戲劇團精彩演出。

高雄市立圖書館館長李金鴦表示，高雄長期致力推動語言文化扎根，母語不僅是族群的記憶，更是家庭情感的重要連結。今年台語家庭計畫以「家庭共學」為核心，透過分館量能推出跨場域、跨年齡層的母語文化活動，使台語不只存在於課程中，而是透過生活、娛樂與文化實際融入市民的日常。李金鴦指出，透過戲曲欣賞、電影觀影到音樂會等不同形式的母語體驗，更能激發家庭之間自然使用台語的意願，形成跨世代交流的良性循環，為城市語言多樣性奠定更扎實的基礎。

▲拉縴人歌手【台語金曲演唱會】以溫暖旋律呈現台語的多樣風貌。

李金鴦也表示，此次旗山明華園歌仔戲演出吸引許多家庭三代同行，現場氣氛熱鬧，掌聲與驚呼聲不斷，成為當地極具吸引力的文化盛事。民眾開心指出「能在家附近看到專業歌仔戲演出很難得」，也有觀眾因盛情感動、直接於現場加入台語家庭計畫。李金鴦也分享，《大濛》電影放映場同樣反應熱烈，不少30歲以上民眾到場支持，更有熟悉電影年代背景的觀眾帶著整包衛生紙入場、散場後仍忍不住落淚，並表示：「那是我們走過的時代，感觸很深。」許多民眾更於觀影後立即註冊台語家庭，展現台語文化強大的情感連結力。

高市圖進一步補充，近日舉辦的 拉縴人歌手【台語金曲演唱會】以溫暖旋律呈現台語的多樣風貌，許多孩子在演出後一路哼唱回家，高市圖指出，音樂是推動語言使用最具親和力的方式之一，未來也將持續以表演藝術形式延伸母語的生活應用。使台語自然進入家庭生活，正是計畫最希望促成的結果。

高市圖表示，目前擴大分館串連推出更多貼近日常的台語體驗活動，包含台語說故事、歌仔戲文化與體驗、用台語上園藝、書法等豐富活動，使台語不僅能在文化活動中被看見，更能在家庭生活中被聽見、被使用。透過多元參與方式，鼓勵市民以更自在的方式親近母語，打造充滿文化韌性的語言環境。只要全家人一起參與「台語家庭計畫」，不僅能累積共同回憶，集滿點數還能兌換實質的「學習獎勵金」。現在登錄成為學習家庭，更享有專屬的「kóng Tâi-gí 禮包」。歡迎祖父母、父母、子女、夫妻 2 人以上共同報名，透過線上課程與活動參與，讓台語自然融入生活與家庭互動。歡迎民眾於網站(https://tg.moc.gov.tw/ )線上註冊，全家一起學台語。更多台語課程活動資訊，敬請鎖定高市圖官網 (https://pse.is/8f2ahp) 及 FB 高雄市立圖書館-閱讀心視界 粉絲專頁(https://pse.is/8f2aju)。（圖／記者王雯玲翻攝）