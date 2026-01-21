高市圖啟動校園巡迴 大灣國中師生體驗雲端書海

高雄市立圖書館澄觀分館為引領數位閱讀風潮，近期全面啟動「校園巡迴電子書推廣活動」。該分館計畫深入轄區內大灣國中、仁武國小及八卦國小等多所學校，旨在打破傳統閱讀的時空限制，讓電子書成為師生學習的新助力，邀請校園師生共同體驗隨手即讀的數位便利性。

巡迴活動的第二站已於 2026 年 1 月 16 日正式進駐大灣國中。活動現場互動熱烈，由澄觀分館特別培育的種子教師進行現場導覽，指導老師們如何透過簡單的搜尋與操作，快速進入「HyRead 高雄」電子書平台。這項數位資源讓讀者不論身處何地，只要連結網路，即可輕鬆借閱 10 本書籍且不限次數。相較於實體書的體積，電子書僅需一台平板的重量即可隨身攜帶，其借閱期為 14 天，且具備系統自動歸還功能，解決了使用者擔心逾期罰款的困擾。

大灣國中王校長對此表達感謝，認為這項活動有效協助教師掌握多元圖書館資源，並能進一步轉化為教學素材。澄觀分館表示，透過此次校園巡迴，期望能深耕教師對數位資源的認知，並藉由實際的操作體驗，為校園閱讀教育注入更多趣味與可能性。

撰文、攝影／高雄市立圖書館；TC news編修