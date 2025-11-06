高市圖增設銀髮健身俱樂部爆缺失 光滑地板易摔、急救設備不足

高雄市立圖書館草衙分館設有「銀髮健身俱樂部」，地板為光滑面，民代建議應鋪設。（洪靖宜攝）

高雄市立圖書館文化中心分館、中崙分館、草衙分館、旗山4館中有建置「銀髮健身俱樂部」，不過安全性和隱密性引發地方民代關注。高市議員鄭孟洳指，館內地板較光滑，容易造成長輩運動時危險，且急救設備欠缺；市議員邱于軒則認為推動銀髮健身立意甚佳，還是要依優化圖書環境為優先。對此，高雄市立圖書館表示，包含運動地墊等相關配備，預計會於1個月內設置完成。

因應高齡社會，高雄市立圖書館獲衛生福利部國民健康署補助並與高雄市政府衛生局合作，於首創圖書館結合銀髮健身俱樂部，包含高雄市文化中心分館、中崙分館、草衙分館、旗山分館4館，沿用現有空間，建置「銀髮健身俱樂部」，並有開設課程由專業教練指導教學。

邱于軒認為，銀髮健身俱樂部都是設置在分館閱覽室中，地面為光滑地面，運動時容易造成跌倒，擺設和動線也需改善，且課程進行時，仍會有些微聲音傳出，可能還是會打擾現場讀書的民眾。她認為，運動與閱讀空間有相互干擾之虞，建議動線與空間設計應重視俱樂部獨立性與隱密性，推動銀髮健身立意甚佳，但還是要依優化圖書環境為優先。

鄭孟洳則說，銀髮俱樂部長輩居多，不僅地板材質要注意，急救設備更是相當重要，意外發生時能否第一時間取得才是關鍵，相關安全措施需要到位，她也建議，未來可改補助民間健身房，有專業設施、師資，讓長輩能就近安全運動。

高雄市立圖書館的副館長林冠宇表示，目前相關地板運動會搭配瑜珈墊，至於議員建議的鋪置運動地墊、增補氧氣瓶、AED及草衙分館玻璃貼紙，相關經費會進行盤點採購，預計會於1個月內設置。

