高市圖好繪芽計畫 奪金點設計獎標章

高市圖《好繪芽》以創新設計支持繪本出版產業鏈獲金點設計標章。（記者王正平翻攝）

記者王正平∕高雄報導

高雄市立圖書館深耕六年的《好繪芽》繪本創作人才扶植計畫，憑藉系統化的培育機制與創新實踐，從上千件參賽的作品中脫穎而出，獲得全球華人最具影響力的「金點設計獎標章」，在「整合設計類─社會設計」項目中脫穎而出，展現公共文化機構在社會創新中的無限可能。

市圖館長李金鴦表示，《好繪芽》以「繪本創作班」、「好繪芽獎」與「繪本共築計畫」三大系列為主軸，透過課程、徵件與出版媒合，建立完整的創作培育機制。六年來已培育超過一百八十位創作者、舉辦近三百小時課程與六檔成果展覽，扶植出版二十本原創繪本，並促成多項國際合作與版權輸出。許多作品從南方出發，登上義大利波隆那兒童書展、韓國釜山國際兒童書展、日本與德國等合作館舍，讓世界看見台灣繪本的能量與溫度。

李金鴦表示，《好繪芽》透過「社會設計」的實踐，讓市圖國際繪本中心成為創作者、出版社與讀者交流的基地。透過結合公共資源與產業鏈，形成從學習、創作、出版到推廣活動的完整循環，讓每一位創作者都能在圖書館找到同行者與被看見的舞台，也讓更多親子讀者與繪本愛好者到圖書館享受原創故事。