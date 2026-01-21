高市圖小港分館英語書車駛入小港高中 打造「雙語×SEL×社會創新」沉浸式閱讀課堂

為深化校園閱讀廣度，並將雙語教育與社會情緒素養（SEL）落實於真實情境，高雄市立圖書館小港分館與高雄市立小港高級中學聯手，於今(廿一)日舉辦「高市圖英語書車進駐小港高中」館際合作活動，透過行動圖書館的概念，將豐富的英文館藏直接送入高中校園，為學子打造一場結合社會創新與設計思考的沉浸式學習體驗。(見圖)

該活動主軸不僅在於推廣英文閱讀，更是一次跨領域教學的創新實踐，課程設計巧妙融合了「雙語教學」、「社會情緒學習（SEL）」、「社會創新」及「設計思考」等四大面向，透過英語書車帶來的多元外文書籍，學生將在全英文的互動環境中，針對社會議題進行深度的閱讀與討論，旨在培養語言能力的同時，同步提升學生的同理心、團隊合作與問題解決能力。

小港分館主任黃琡珺表示，這次「館際合作」不僅是資源的共享，更是教育理念的共鳴，圖書館主動將資源帶進校園，讓學生看見英文不僅是學科，更是連結真實世界、探索社會議題的鑰匙，具體實踐「閱讀素養×雙語教育×社會關懷」的願景。

小港高中校長薛鈺勤指出，學校長期推動雙語教學與SEL課程，這次與高市圖小港分館的合作，正好為這些教育目標提供了絕佳的實踐場域；期盼透過圖書館的專業支持，拓展學生的國際視野，培育出兼具語言力、人文關懷與行動力的未來公民。

未來，雙方將持續深化合作機制，規劃更多元且具創意的閱讀活動，共同為南台灣的校園閱讀教育注入源源不絕的創新能量。