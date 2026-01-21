高市圖小港分館英語書車駛入小港高中 打造「雙語×SEL×社會創新」沉浸式閱讀課堂
為深化校園閱讀廣度，並將雙語教育與社會情緒素養（SEL）落實於真實情境，高雄市立圖書館小港分館與高雄市立小港高級中學聯手，於今(廿一)日舉辦「高市圖英語書車進駐小港高中」館際合作活動，透過行動圖書館的概念，將豐富的英文館藏直接送入高中校園，為學子打造一場結合社會創新與設計思考的沉浸式學習體驗。(見圖)
該活動主軸不僅在於推廣英文閱讀，更是一次跨領域教學的創新實踐，課程設計巧妙融合了「雙語教學」、「社會情緒學習（SEL）」、「社會創新」及「設計思考」等四大面向，透過英語書車帶來的多元外文書籍，學生將在全英文的互動環境中，針對社會議題進行深度的閱讀與討論，旨在培養語言能力的同時，同步提升學生的同理心、團隊合作與問題解決能力。
小港分館主任黃琡珺表示，這次「館際合作」不僅是資源的共享，更是教育理念的共鳴，圖書館主動將資源帶進校園，讓學生看見英文不僅是學科，更是連結真實世界、探索社會議題的鑰匙，具體實踐「閱讀素養×雙語教育×社會關懷」的願景。
小港高中校長薛鈺勤指出，學校長期推動雙語教學與SEL課程，這次與高市圖小港分館的合作，正好為這些教育目標提供了絕佳的實踐場域；期盼透過圖書館的專業支持，拓展學生的國際視野，培育出兼具語言力、人文關懷與行動力的未來公民。
未來，雙方將持續深化合作機制，規劃更多元且具創意的閱讀活動，共同為南台灣的校園閱讀教育注入源源不絕的創新能量。
其他人也在看
坡地社區智慧防災驗證 強化居住韌性
內政部建築研究所（ABRI）以科技監測與社區自主防災能量為核心的坡地防救災策略，正逐步成為地方治理與建築防災實作的重要基礎，由於極端氣候事件頻率提高以及地震活動潛勢增強，國內坡地社區所承受的災害風險逐年升高。面對這類挑戰。此一策略不僅著眼在風險預警，更能打造具有在地韌性的坡地社區防災模式。id SHOW ・ 1 天前 ・ 發表留言
2026租屋補助懶人包！租頂加不能申請了？婚育加碼資格全攻略
隨著「300億元中央擴大租金補貼專案」延長至2026年，政府為了鼓勵年輕人結婚生育，今年有大幅度的改版！除了針對新婚與育兒家庭推出「所得門檻放寬」與「加碼倍數升級」之外，最關鍵的變革在於對「租屋處合法性」的嚴格要求。以前租頂加或許能過關，但在2026年新制下，你的房...租租通 ・ 1 天前 ・ 發表留言
陸海空軍關懷協會贈愛心毯 新竹榮家長輩暖呼呼
元月寒冬低溫來襲，社團法人陸海空軍相互關懷協會掛心新竹榮家長輩的防寒需求，協會黃幸一理事代表致贈30條厚實柔軟的毛毯，帶給身體孱弱、行動不便的養護堂住民長輩溫暖的關懷。黃幸一理事提及，考量到冬末春初氣溫變化劇烈，對於長期臥床或行動不便的養護堂住民而言，保暖工作非常重要。這些毛毯代表著協會全體成員的誠摯關懷，希望這份溫暖能伴隨長輩度過寒夜，讓他們在馬年新春之際，身心都能安穩康泰，落實協會照顧長輩、疼惜弱勢的初衷。白恩惠主任表示，養護堂長輩因身體機能較孱弱，氣溫起伏對健康影響較大，毛毯的實用性高，能讓長輩不論在寢室休養或參加室外活動，都能時刻感受到來自社會的貼身守護。感謝協會長期以來的鼎力支持，不僅提升了長輩的生活品質，更是對榮家服務團隊最溫馨的鼓勵。養護堂楊伯伯收到愛心毯後充滿感激的表示：「這幾天冷風一直吹，這條毛毯來得正是時候，蓋在身上暖和，心裡更是熱呼呼的，謝謝協會的照顧。」更多新聞推薦 ● 強烈大陸冷氣團影響 中部以北、宜花天氣寒冷台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
《甄嬛傳》原唱街頭演唱遭檢舉！吳亦帆獻聲氣氛尷尬
台北海洋科技大學新媒體互動科技應用學士學位學程，結合新北市青年局多元文化與職涯發展補助，近日舉辦「線上直播與實體演唱會」及「打造台版韓星歐巴線上新星」街頭表演活動。西門町場次意外迎來《甄嬛傳》片尾曲〈淚崩了〉原唱吳亦帆亂入獻聲，瞬間引爆現場，吸引數百人圍觀。鏡報 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
惡整？舊衣回收箱被當「二手衣店」 彰化福興清潔隊不忍了！
原本好意設立的舊衣回收箱，不只變成髒亂點，發現還有人丟7、8大包的髒污舊衣，還翻箱倒櫃把9成新的衣服帶走，彰化縣福興鄉決定不忍了，去年調監視器開出3張罰單。鄉長蔣煙燈表示，計畫在3月合約到期後不再續約，民眾回收舊衣可交給回收車，權益不受影響！自由時報 ・ 18 小時前 ・ 70
林炎田就任北市警察局長 強調打擊犯罪絕不手軟
台北市警局今天早上舉辦聯合布達交接典禮，前高雄市警察局長林炎田正式就任台北市警察局長。林炎田在今天受訪時說，他會在前局長李西河奠定下的基礎，做好首都的治安工作，同時也強調打擊犯罪絕不手軟。林炎田說，首先要感謝市長蔣萬安與署長張榮興的信任，讓他能夠回到首善之都擔任局長。他未來會秉持方才市長蔣萬安主持典自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
朴寶劍「領帶不繫好」更帥了！4招領帶打法新思路時髦精必學：Cortis這樣玩也超好看！
領帶作為傳統的紳士社交單品，直到20世紀女性開始穿戴上了這項原是男性專屬的配件，如今不僅男生、女生皆將之視為表達穿衣風格的時尚利器，更逐漸演化出多元的穿戴方式，脫離了象徵正式的枷鎖。像是日前朴寶劍在活動上展示的「領帶不繫好」造型，獲得了一票marie claire 美麗佳人 ・ 2 天前 ・ 發表留言
台北國際電玩展1月29日起登場｜計有399家廠商攜手推逾500款遊戲
2026台北國際電玩展（Taipei Game Show，下稱TGS）稍早在台北舉辦展前活動，預告將匯集來自26個國家地區、399家業者，於1月29日至2月1日在南港展覽館1館盛大登場，展出橫跨主機、PC、行動裝置等遊戲平台的熱門大作、獨立遊戲、桌上遊戲等，共計逾500款遊戲，其中不僅有超過百款未上市新作可搶先試玩體驗，購票入場玩家們還有機會抽到熱門遊戲主機等大獎。壹哥的科技生活 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
76歲老闆失智！半年後奇蹟「思緒變清晰」 醫：大腦乾淨了
一名76歲的陳姓公司負責人，因容易頭昏、思緒不清晰，時常有腦霧的感覺，透過正子掃描發現類澱粉蛋白沉積，確診阿茲海默症，生活品質明顯受影響。土城長庚醫院表示，患者於2025年6月開始接受新一代失智症免疫治療藥物「欣智樂」治療。半年療程結束後，追蹤正子斷層影像顯示腦中異常蛋白清零，患者認知功能與日常生活能力穩定提升。家屬也說患者情緒更穩定、語言表達清晰，思緒更具條理，且多項神經心理測驗也呈現正向進步。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 61
女醫怨「重男輕女」自己總被犧牲 父母控：信仰改變被洗腦！
被家人二度通報失蹤的台南婦產科醫師侯娟妃，接受《鏡週刊》採訪時回憶，自己成長於重男輕女的家庭，自小由外婆帶大。她表示，從小對弟弟百般照顧，弟弟想要她的玩具、腳踏車，往往最後都歸弟弟所有，自己則被視為理所當然的付出者。她感嘆，自己在家中始終是隱形、可被犧牲的那一個。長大後甚至就連弟弟購屋、外甥留學與矯正牙齒的費用，也全由她買單。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 17
將徒手攀101！怎麼解決屎尿問題？霍諾德曝「1招」：不然會引起公憤
本週六(24日)全球傳奇攀岩家霍諾德(Alex Honnold)將挑戰徒手攀登台北101，引起全球矚目。不少人好奇，攀岩多日的人如何解決屎尿問題，霍諾德也公開說明，攀岩多日者現在會捆緊排泄物，放在背包下方，待抵達目的地後，再丟到垃圾稿。「畢竟，隨意亂丟排泄物會引起公憤，萬萬不可！」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 16
阿蘇火山觀光直升機失聯前 2台灣客手機驚傳「1簡訊」！身分曝光
日本熊本縣阿蘇火山今（20）日發生觀光直升機失聯事件。消防部門於上午接獲乘客智慧型手機自動發出的「撞擊通知」後，隨即確認一架載有兩名台灣籍遊客與一名日籍駕駛的直升機失聯，目前相關單位正鎖定火山口周邊展開緊急搜救，而台灣遊客的身分也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 46
一表還原台灣「啃老血案」弒親地圖 爸媽一行為恐成催命符
新北市蘆洲區一對經營蔥油餅攤的67歲廖姓與75歲許姓夫妻，疑因金錢問題遭36歲啃老族兒子殺害。回顧近5年各縣市弒親案件，這類由「經濟依賴」演變成血案的悲劇早已不是首例。根據警方統計，弒親者與被害者的關係多為直系親屬，糾紛導火線往往與金錢索求、長期失業產生的口角有關。鏡報 ・ 1 天前 ・ 324
賴清德早已中計？拒赴立院說明彈劾案 黃揚明：在野黨要的東西拿到了
藍白在立法院提出針對總統賴清德的彈劾案，邀請21日、22日赴立院說明，總統府今（20）日正式回函，表示立法院並無直接向總統問責之權，亦不得課予憲法未明定之義務，總統將不予列席。對此，媒體人黃揚明直言，在野黨要的，本來就只是能拿來當相罵本的「這一句話」。國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌在去年12月領銜提案彈劾賴清德，根據立法院彈劾案日程，立法院將於21......風傳媒 ・ 5 小時前 ・ 207
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 36
不只貴！國旅沒落「1真相」曝光 苦苓重砲轟「沒心留客」：誰還想再來
國旅為何「一落千丈」？作家苦苓近日在社群平台發文直指，國旅沒落的關鍵，並不只是價格問題，而是「沒有真正用心留住旅客」。他以台灣與日本多個案例對照指出，若景點只停留在拍照打卡，缺乏能讓人停留、消費與回訪的內容，觀光自然難以長久。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 71
台股不會跌？關稅利空「散戶硬撐」藏危機 專家示警1異象：小心人踩人慘劇
美國總統川普為了「接管格陵蘭」與歐洲對槓，上周宣布，從2月1日起，對來自丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭、芬蘭的輸美商品加徵10％關稅；從6月1日起，則調高至25％，直至美國達成購島協議。此舉導致股市大拋售，美股道瓊大跌近900點，台積電ADR重挫近5％。對此，財經專家狄驤在臉書發文指出，市場開始反映美歐關稅戰利空，而台股卻逆勢而為，三大法人狂拋，卻......風傳媒 ・ 4 小時前 ・ 30
抽中國運「下下籤」！詹惟中再示警：慎防「4關卡」
生活中心／李筱舲報導每年台灣的國運籤備受關注，而2026年台南北門南鯤鯓代天府抽中的國運代表字為「旺」，象徵經濟民生好轉；陽明山姜太公道場抽出的國運籤為上卦「離兌」卦，強調「止爭、守中、守成」。對此，命理老師詹惟中也發文表示，每年都有不同的危機跟災難，更指出今年需注意「4大關卡」，提醒民眾需謹慎面對。民視健康長照網 ・ 1 小時前 ・ 13
認國民黨恐難攻下高雄！陳揮文曝柯志恩最大阻礙：因「這事」陷苦戰
隨著民進黨拍板由立委賴瑞隆出線，對決國民黨立委柯志恩，本就備受關注的高雄市長之爭正式拉開帷幕；《ETtoday民調雲》最新民調顯示，柯志恩以44.0％支持度領先37.7%的賴瑞隆6.3個百分點，令藍營支持者大為振奮，但資深媒體人陳揮文仍坦言「哪有可能好選」，斷言柯志恩將面對的必定是場苦戰。「這哪有可能好選」，陳揮文在《新聞大白話》節目中指出，2022年的高雄......風傳媒 ・ 20 小時前 ・ 149
陳亭妃未簽協議！綠委：賴清德一定叫她快簽
[NOWnews今日新聞]民進黨台南市長初選落幕，由立委陳亭妃勝出，「挺憲派」議員則要求她簽署「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，但陳未簽字。對此，民進黨立委林俊憲今（21）日被媒體問到，陳...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 27