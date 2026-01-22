高市圖岡山文化中心分館前進校園 與同學一起進入AR世界建構虛擬圖書館

高雄市立圖書館岡山文化中心分館近日走入校園，結合AR科技與繪本舉辦體驗活動，學生不僅透過AR遊戲認識圖書館，更親手設計個人化動物角色，與同學合力建構虛擬圖書館，該活動翻轉了傳統閱讀印象，深受親師生好評。(見圖)

主辦單位今(廿二)日說明，為了打破「圖書館只有書本」的傳統印象，岡山文化中心圖書館規劃與在地學校合作，利用AR科技帶領學生進入繪本世界體驗遊戲閱讀樂趣，藉此引導學生認識圖書館數位資源。

這次活動目標在於「數位體驗」與「虛擬協作」，每位學童領取特製的著色圖，發揮創意畫下色彩斑斕、代表自己的專屬動物；隨後透過手機掃描進入AR世界，這些平面創作瞬間躍然紙上，化為3D虛擬角色。學生們更在數位平台上與同學共同合作，將各自設計的動物放入雲端空間，分工合作搬運木材、磚頭、消防、防止偷書賊等任務，共同打造出一座充滿奇幻色彩的「虛擬圖書館」。現場學生舉著手機驚呼連連，紛紛展示自己的創意結晶，氣氛熱絡非凡。

廣告 廣告

岡山文化中心分館主任莊萬里表示，圖書館的任務就是要讓所有人愛上閱讀、享受閱讀；我們進入校園就是希望透過AR科技與共同創作活動，讓學生體會到圖書館不僅是借書而已，還有很多有趣的遊戲提供大家學習。這次讓學生設計專屬動物並合作蓋圖書館，是希望在推廣閱讀資源的同時，也培養孩子的團隊協作能力。

活動尾聲，學生以擊掌的方式給予高度評價，參與學生驚呼，自己畫的動物能在螢幕裡跑來跑去，還能跟同學一起蓋圖書館，非常好玩，期待未來圖書館能再帶來更多有趣的活動。

對此，分館也強調未來將持續爭取更多與在地學校的合作機會擴大服務範圍，讓閱讀的種子在校園深耕發芽。