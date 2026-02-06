高市圖岡山文化中心分館 2/10搶救紅包大作戰

高雄市立圖書館岡山文化中心分館將於二月十日起舉辦「搶救紅包大作戰」趣味活動，民眾只要在館內指定開放空間尋獲指定數量的紅包袋及指定任務，即可兌換限量精美贈品，邀請民眾在農曆年前走進圖書館，一同體驗知性與趣味兼具的尋寶挑戰。

為了鼓勵民眾多多利用圖書館的空間及資源，岡山文化中心分館變身尋寶場域，在預備迎接春節前夕特別企劃春節限定創意挖寶活動，自二月十日開始，民眾可於館內二樓及三樓的任一開放空間（包含期刊室、多元文化室、閱覽室等）尋找隱藏的春節紅包袋，完成蒐集指定數量的紅包袋，搭配借閱十本館藏，即可兌換贈品一份。該活動旨在透過遊戲化的參與方式，讓讀者在尋找紅包的過程中，進一步認識圖書館的各類主題專區。

廣告 廣告

岡山文化中心分館主任莊萬里表示，我們希望圖書館不僅是靜態的閱讀場所，更是充滿活力的社區參與中心，以「人入館、書出去」為核心概念推廣閱讀；這次「搶救紅包大作戰」活動結合了春節氛圍與趣味探索，希望藉此吸引更多青少年與家庭族群走進分館，在尋寶的同時，也能發現更多優質館藏書籍。

該活動自二月十日啟動至贈品兌換完或紅包袋全數尋獲為止，份數有限，有興趣的民眾把握活動首幾日參與機會，另外每個紅包袋附上岡山文化中心分館眾館員吉祥話一句，祝福大家在新的一年平安、快樂、順遂。相關活動規則請關注岡山文化中心分館社群粉絲專頁。