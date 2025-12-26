高市圖岡山文化中心圖書館 藏限量聖誕閱讀盲盒

親子一起尋寶，增添親子閱讀樂趣及提升閱讀風氣

高市圖岡山文化中心分館為響應「聖誕節」提升閱讀氛圍，特別於今年底12月24日至31日規劃「聖誕閱讀盲盒」尋寶活動，限量５份吸引百位讀者進入圖書館內探險、挖寶、尋寶，讀者直呼好難找呀、這個遊戲真不錯、終於被我找到了好爽呀。

「書中自有黃金屋，書中自有顏如玉」，每一本書都是生命成長過程中的知識寶藏，今年聖誕節岡文分館特別準備了5份「聖誕閱讀盲盒」藏於圖書館內，結合現下民眾最喜愛的抽盲盒機制與書籍串聯，再透過社群媒體宣傳發酵及小編提示，吸引讀者朋友入館尋寶，期能帶給讀者朋友不一樣的聖誕遊戲。

聖誕閱讀盲盒最後被找到的禮物

岡山文化中心分館主任莊萬里表示，每年聖誕節大家最期待的就是交換禮物，這次我們幫讀者朋友們選定了３本特定書籍作為圖書館推薦給大家的聖誕節禮物，僅限量5份，鼓勵大家多多閱讀，此外聖誕閱讀盲盒內也藏有聖誕小卡及神秘禮物，民眾尋獲寶藏後，可至岡文分館2F櫃台借閱書籍，並向館員領取神秘小禮物１份，如另外再借閱10本書籍，可在獲得神秘大禮物1份。圖書館希望每一本書都可以用最有趣的方式傳遞到大家的手上盡情閱讀。

新的年度即將到來，未來岡山文化中心分館將陸續推出更多有趣及精彩的活動，希望讀者朋友們都能來與圖書館一同玩樂、共襄盛舉，也別忘了追蹤岡文分館臉書粉專「岡山文化中心圖書館」及IG「kccc_library」，就不會錯過任何活動囉。

岡文分館內藏聖誕閱讀盲盒於館內各室，讓讀者朋友挖寶尋寶

撰文、攝影／岡山文化中心