高市圖左營分館辦理寫作小學堂 海龜老師帶領孩子寫出海洋生命力

高市圖左營分館於八日舉辦「左營寫作小學堂」新春限定課程，特別邀請旅居澎湖十一年、長期投入海龜生態觀察的「海龜老師戴碩毅」，以「海龜的一生」為主題，帶領孩子認識海龜從誕生、漂流、成長到返鄉的生命歷程。(見圖)

主辦單位今(九)日說明，課堂中，講師結合多年第一線實地觀察經驗，透過海龜模型與珍貴影像，引導學員深入了解海龜的生活樣貌與生態環境，讓孩子彷彿跟隨海龜一同展開海洋冒險；生動的解說與豐富素材，引發學員高度專注與熱烈回應。

該課程不僅是生態知識的分享，更融入寫作練習，透過觀察與細節描寫，引導孩子將所見所感轉化為文字，寫出具有生命力的故事；課堂中學員踴躍發言與書寫，展現對寫作與自然生態的高度興趣。

左營分館表示，透過結合閱讀、寫作與海洋生態教育的課程設計，期望培養孩子的觀察力、表達力與環境關懷意識，也讓閱讀與寫作成為貼近生活的學習體驗；活動在溫馨熱絡的氣氛中圓滿完成，為新春假期留下難忘的學習回憶。

更多活動資訊請電洽左營分館○七-五八三九八○二9802或追蹤左營圖書館粉絲專頁。