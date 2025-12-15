高市圖打造原創孵化基地 《好繪芽》繪本創作班號召創作新芽

▲2026《好繪芽》繪本創作班招生海報。

【記者 王雯玲／高雄 報導】高雄市立圖書館辦理「《好繪芽》繪本創作人才扶植計畫」，自2019年起持續推動臺灣圖文創作的蓬勃能量。其中每年辦理的創作班，至今已陪伴近180位創作者完成作品雛形、踏上創作道路，更有學員成功出版，累積亮眼成果。明年度的「2026《好繪芽》繪本創作班」將於12月22日至12月29日開放線上報名，誠摯邀請熱愛故事、擁抱創意、渴望拓展創作生涯的朋友一同加入。

▲2025創作班導師張淑瓊(左)與崔永嬿(右)出席參與成果展覽分享會，與高市圖館長李金鴦(中)一同合影。

廣告 廣告

高雄市立圖書館李金鴦館長表示，《好繪芽》繪本創作班即將邁入第七屆，不僅成為南臺灣最具代表性的繪本創作教育品牌，也深受全臺創作者肯定。高市圖以國際繪本中心的16萬冊豐富館藏推廣圖像閱讀，逐年透過系統化課程、創作指導與徵獎平台，打造臺灣原創繪本的孵化場域，讓創作者能在此獲得實力養成、能量交流與出版市場接軌的可能；讓讀者能看見更多動人、富想像力的原創好故事。

▲2025《好繪芽》繪本創作班導師與學員大合照。

2026《好繪芽》繪本創作班將於明年3月至6月舉行，全程共計10日。本屆特別邀請擅於以複合媒材創作、風格各具特色且屢獲國內外獎項的繪本作家──貓魚與林廉恩，共同擔任帶班導師並規劃課程，以「嘗試×體驗」為核心，引導學員運用多元的創作形式、媒材與風格進行探索，帶領學員摸索並建立個人創作特色與風格。

課間亦邀請多位繪本產業與領域相關實務經驗豐富的客座講師，從認識繪本、故事創作與文本書寫、媒材技法運用、圖文敘事、編輯實務到著作權法等相關多元的知能與知識，陪伴學員以系統化架構與實作練習，掌握繪本創作所需的專業知能。邀請強大的師資陣容，包含Dino大恐龍、BALLBOSS、薛慧瑩、顏志豪、詹迪薾、李瑾倫、林珈如、馬尼尼為，以及著作權法專家姚信安教授，陪伴每一個創意從萌芽成長為完整的故事作品！

「這是讓我相信自己能創作的一段旅程」、「在這裡遇見一群同樣熱愛創作的人，原本孤獨的路突然變得亮起來。」過去六年來，《好繪芽》陪伴許多創作者在不確定與懷疑中找到自己的語言。學員不僅從多元觀點獲得養分，也能在閱讀與交流中看見繪本創作裡的多元性與可能性。同時，在不斷與雙導師的討論與回饋中，反覆思考與審視自己的創作，讓作品更加完整與鮮明。

《好繪芽》繪本創作班口碑持續提升，本屆將延續過往能量，結合國際繪本中心館藏資源與豪華講師群，邀請全臺各地創作者報名參與。歡迎於12月29日前提供作品集報名，將由導師審核錄取30名學員於隔年3至6月的周末參與課程。歡迎對圖像語言或故事文本懷抱熱情的創作者，一同把握一年一度的精實繪本創作課程！課程詳情請至高市圖官網了解相關資訊（https://ppt.cc/fadPbx）。（圖／記者王雯玲翻攝）