高市圖攜手樂高台灣 探索城市書展魅力

二○二五高雄城市書展正式開展，高市圖今年持續推動「知識接駁-偏鄉公益閱讀專車」，在多方企業的大力支持下，協助偏鄉與小校學童突破交通與資源限制，親身走入這場年度閱讀盛會；樂高台灣更捐贈一千二百組積木盒並打造「2025 Build To Give樂高愛心步步拼」活動區，為書展注入創意亮點，更透過公益專車將這份創意與關懷帶給更多孩子；開展首日，溪埔國小、岡山國小灣裡分校及五色鳥慈愛學堂學童亦在公益專車接送下順利抵達總館，參與這場兼具知性與趣味的閱讀盛會。(見圖)

高市圖今(廿)日說明，書展期間亦將陸續安排多批偏鄉學童搭乘閱讀專車到館參觀，讓更多孩子能親自走進書展、體驗文化；與樂高台灣的合作不僅止於高雄城市書展與公益閱讀專車計畫，雙方也將攜手把這份愛心資源帶入偏鄉分館的各項閱讀推廣活動與公益計畫中，持續在不同地區讓閱讀的希望萌芽。

高市府文化局王文翠局長表示，「公益閱讀專車不只是一輛巴士，而是一份將愛與希望送達的承諾」，對許多偏鄉學童而言，參與城市書展並非易事，城鄉差距在交通距離與資源的落差，使得他們往往難以親身感受大型文化活動；為此，館方號召多方力量共同推動「公益閱讀專車」計畫並且結合樂高積木的創意體驗，讓孩子得以「走出校園、走進書展」，看見更廣闊的世界。

樂高台灣區總經理黃小瑩指出，今年樂高台灣捐贈了一千二百組積木盒給高雄市立圖書館，希望透過閱讀與創造的結合，讓孩子們在遊戲與探索中發現勇氣、想像力與快樂；這些積木盒將分送至偏鄉學校，把這份創意與關懷帶給更多孩子，讓他們都有機會參與並親身體驗。感謝高市府文化局與高雄市立圖書館的邀請與支持，一同攜手陪伴更多孩子用積木拼出夢想的模樣。

高市圖李金鴦館長提到，特別感謝樂高台灣的大力支持，讓書展不只是書展，更是閱讀、知識與創意的延伸，也讓偏鄉學童與高雄市民，有更豐富多元的書展體驗，最重要的是讓閱讀無距離、公益零時差。也非常感謝臺灣港務股份有限公司、黑熊學院及各界愛心人士的熱情支持，在眾人的挹注下，一部部滿載期待的閱讀專車得以順利啟動，接送偏鄉學童到高雄城市書展，透過閱讀、展覽、故事與體驗活動，親身感受文化的多樣性。

高市圖感謝樂高台灣為高雄的孩子帶來更多希望與夢想，未來也將持續串聯企業與社會力量，讓「公益閱讀專車」成為推動閱讀平權的長期行動，使更多孩子有機會走進書展、親近文化，為偏鄉教育注入更多溫暖與光亮。

二○二五高雄城市書展已正式開幕，歡迎民眾於十一月廿二、廿三、廿九、卅日週末期間，到總館共襄盛舉，在總館自助借書機借閱五本書，憑「借書收據」即可於B1繪本廣場體驗樂高積木的創意與樂趣。

相關活動資訊可至二○二五高雄城市書展官網（https://pse.is/8cjskg）查詢。